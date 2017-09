Rheinfelden Spannende Kämpfe auf der Matte beim Ringerauftakt in Adelhausen

Der Auftakt der Ringersaison stößt in Adelhausen auf riesiges Zuschauerinteresse. Der KSV Rheinfelden unterliegt nur knapp dem TuS.

Der Berg ruft wieder – die Ringersaison ist eröffnet mit einem besonderen sportlichen Ereignis: Die zweite Mannschaft des TuS Adelhausen trat gegen Aufsteiger KSV Rheinfelden an und siegte mit 15:11 Punkten. Es war ein spannender Kampfabend, die Zuschauer bewiesen Leidenschaft und Emotionen.

Andrea Brombach, Anhängerin des KSV, formulierte es so: „Diese Kämpfe waren einfach schön. Und schön ist, dass wir fast quitt waren. Dass wir auf den Berg hoch kamen und nicht siegen, war klar, aber dieses knappe Ergebnis ist einfach nur schön.“ Die Dinkelberghalle war proppenvoll, alle Sitzplätze in der Sparkassenarena belegt, die Zuschauer standen dicht an dicht. „Man möchte gerade meinen, die erste Mannschaft ringt heute Abend, so viele Zuschauer sind hier und die Stimmung ist grandios“, brachte es ein Gast mit Dauerkarte auf den Punkt.

Aribert Gerbode, Vorsitzender des TuS Adelhauen, rief in Erinnerung, dass es vor genau 31 Jahren die letzte Begegnung zwischen dem KSV Rheinfelden und dem TuS Adelhausen auf höherer Ebene gegeben hat. Danach trennten sich die Wege, der KSV musste den schweren Gang des Absteigers nehmen und der TuS feierte sein 25-jähriges Bestehen mit einer Mannschaft in der zweiten Bundesliga.

Uwe Lippert, der an der Spitze des KSV steht, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Nach über drei Jahrzehnten ist es schon eine Aufregung hier in Adelhausen, vor ganz anderer Kulisse auf der Matte zu sein. Wir sind hier, um schöne Kämpfe zu zeigen und etwas mit nach Rheinfelden zu nehmen.“ Uwe Lippert und Trainer Sulejman Ajeti zeigten sich zufrieden. Sie laden zum Rückkampf am Dienstag, 3. Oktober, in dem Bürgersaal der Stadt ein.

Fazit von Aribert Gerbode zum Vorkampf mit dem KSV Rheinfelden: „Alle durch die Bank zufrieden.“ Er weiß, dass in Adelhausen das Zuschauerinteresse ungebrochen ist. Dauerkarten und Sitzplätze sind vergeben, psychologische Schwierigkeiten behoben, da zum Vorjahr eine um 90 Prozent veränderte Mannschaft auf der Matte steht. Zudem habe der zurückgekehrte Chefcoach Bernd Reichenbach Elan hineingebracht, meint Gerbode. Der VIP-Raum wird „klein und fein“ beibehalten, hier treffen sich Sponsoren, Firmen geben Eintrittskarten auch an ihre Mitarbeiter weiter.

Als langjähriger Sponsor erzählt Markus Hiltensberger aus Herten, wie er zum Ringen gekommen ist: „Es hat mich jemand mitgeschleppt und mir hat die Atmosphäre von Anfang an gefallen. Hier trifft man all jene, die sich für diese Sportart interessieren und mit der Zeit ist eine schöne Gemeinschaft entstanden.“

Während der Ringersaison werden zusätzliche Events, wie das Oktoberfest, das am 14. Oktober stattfindet, geboten. „Wir versuchen wieder mehr alte Traditionen zurückzubekommen. Die Gäste sollen sich auch nach den Kämpfen bei uns wohlfühlen, in schöner Atmosphäre zusammensitzen und ein Gläschen Sekt oder Wein trinken“, meint Gerbode. Der erste Heimkampf der ersten Mannschaft in der Bundesliga Südwest ist am Samstag, 9. September, gegen ASV Urloffen.