Rheinfelden Soziales Kompetenzzentrum nimmt Betrieb in der Friedrichstraße auf

Das Amt 50 bezieht nach dem Weggang aus dem Rathaus Räume in der Friedrichstraße und wird zum sozialen Kompetenzzentrum.

Dass es sich unter einem gemeinsamen Dach gut arbeiten lässt, davon zeigen sich die Beschäftigten im Amt 50 überzeugt. Am Montag sahen sich OB Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker mit Teilnehmern sozialer Institutionen an, wie gelungen der Umzug vom Rathaus am Kirchplatz ins alte Rathaus in der Friedrichstraße ist. Auf den gemeinsamen Scherenschnitt am Eingang zur Eröffnung des neuen sozialen Kompetenzzentrums folgte die eingehende Betrachtung des Ergebnisses.

Amtsleiterin Cornelia Rösner freute sich über die neu geschaffene Bündelung der sozialen Aufgaben auf zwei Stockwerken und die dabei entstehenden Synergien. Nicht nur für alle kommunalen Dienste ist der vormalige Geschäftssitz der Wohnbau Anlaufstation, sondern für eine ganze Reihe von Beratungsangeboten. Bürgermeisterin Diana Stöcker bezeichnete das neue soziale Angebot als „große Chance“. Erstmals sind dort auch der AGJ Fachdienst für Wohnungssicherung und Obdachlosenbetreuung (Caritas) mit einem Büroraum versorgt und mit festen Öffnungszeiten präsent.

„Eine ganz tolle Kooperation“, lobte Stöcker die neuen Vernetzungen. Mit umgezogen ist auch die ihr zugeordnete Stabstelle der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten. Für Wohnbaugeschäftsführer Dieter Burger stellt sich die städtische Nachnutzung der Geschäftsstelle als sinnvoll dar: „Ich freue mich, dass wir der Stadt an dieser prominenten Stelle helfen konnten“ mit einem logischen Konzept, das sich gut in der Stadtmitte zusammenfüge. Zum Einstand überreichte er einen 500-Euro-Scheck an das Amt für Familie, Jugend und Senioren. Das hat die Räume renoviert übernommen und einen Großteil des Wohnbau-Mobilars und ergänzende Einrichtungsgegenstände angeschafft. Für die Neunutzung laut Rösner rund 35 000 Euro investiert.

Der Auszug aus dem Rathaus gibt den Beschäftigten endlich mehr Raum. Darauf machte OB Klaus Eberhardt aufmerksam, der sich mit der „organisatorisch einwandfreien Lösung“ an der Friedrichstraße sehr zufrieden zeigte, weil „mehr als nur ein Amt“ ihr Domizil findet. Der große Besprechungsraum im ersten Stockwerk steht für alle städtischen Anlässe zur Verfügung.

Caritas-Geschäftsführer Rolf Steinegger lobte die tragfähige Kooperation von Stadt, Caritas und dem Amt für Soziales bei „Projekten, die uns einen“. Mit der Bündelung der Angebote werde die Dienstleistungsqualität gesteigert und „für den Bürger ein deutlicher Mehrwert“ erreicht. Auch der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Norbert Dietrich, zeigte sich angetan von den Möglichkeiten. Die Geschäftsstelle hat in der Friedrichstraße einen Anlaufpunkt mit Schreibtisch und damit „ein Zentrum, wo wir uns daheim fühlen“.

Für Stefan Heinz vom AGJ-Fachdienst zur mobilen Obdachlosenbetreuung und Wohnungssicherung stellt die neue wöchentliche Sprechstunde an Dienstag und Donnerstag ein Angebot zur Vernetzung mit kurzen Wegen und somit ebenfalls ein Plus dar. Neben dem Amt für Familie, Jugend und Senioren gehören zu den Nutzern des Gebäudes auch der iPunkt der Fritz-Berger-Stiftung, Stadtseniorenrat, Bürgerstiftung, Anlaufstelle Migration, Beratungscafé, Hilfe zur Teilhabe und mehrere Caritasberatungen.