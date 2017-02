Rheinfelden Sonntagsverkauf wird wegen der Bundestagswahl verschoben

Der verkaufsoffene Sonntag in der Schildgasse sollte eigentlich am 24. September stattfinden, doch an diesem Tag wird der Bundestag gewählt.

Der ursprünglich für den 24. September geplante Sonntagsverkauf in der Schildgasse findet nun am ersten Oktober statt. Diese Änderung hat der Gemeinderat nachträglich beschlossen, nachdem in der Sitzung am Donnerstag aufgefallen war, dass am 24. September die Bundestagswahl stattfindet. „Da die Konzepte für die Veranstaltungen bereits so früh eingereicht werden mussten, konnten wir das zunächst nicht einbeziehen“, sagte Ordnungsamtsleiter Dominic Rago auf Nachfrage.

Nachdem im Gemeinderat aber Einigkeit darüber bestanden hatte, dass am Tag der Bundestagswahl kein Sonntagsverkauf stattfinden solle, habe man mit dem Veranstalter in der Schildgasse gesprochen. Die Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag wird nun von Freitag, 29. September bis Sonntag, 1. Oktober, stattfinden. Der Grund dafür, dass die Veranstalter für die verkaufsoffenen Sonntage ein Konzept vorlegen müssen, ist eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts von 2015. Danach sind Sonntagsverkäufe nur zulässig, wenn sie im Rahmen einer Veranstaltung stattfinden und nicht Selbstzweck sind.

In der Innenstadt sind diese Veranstaltungen das Cityfest und die Märkte Rheinfelden, in der Schildgasse zwei Gewerbefeste. Der Gewerbeverein Rheinfelden und die IG Schildgasse mussten dafür auch belegen, dass die Veranstaltung mehr Besucher anziehen wird, als es die alleinige Öffnung der Verkaufsstellen am Sonntag tun würde. Anders als in den Vorjahren haben sich die Kirchen laut Rago in diesem Jahr nicht negativ zu den Sonntagsverkäufen geäußert. Sie hätten einzig darum gebeten, dass die Gottesdienstzeiten nicht beeinträchtigt werden, was nicht der Fall sei, so Rago.