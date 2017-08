Rheinfelden Sommerferienprogramm in Eichsel macht Halt bei den Jägern

Bei der vierstündigen Exkursion mit den Hündinnen Krimhild und Giselle lernten die jungen Teilnehmer, worauf es bei einem echten Jagdhund ankommt.

Der Wald kann spannend für Kinder sein. „Ein Nachmittag mit den Jägern“ bot deshalb einen wertvoller Beitrag zum dorfeigenen Kinderferienprogramm. Bei der vierstündigen Exkursion erfuhren die jungen Teilnehmer viel Wissenswertes zum Thema Wald und Jagd. „Frische Saufährten und Rehwechsel zeigen, man kann sich so gut den Kindern widmen, sie wissen schon viel, alle waren ganz fest bei der Sache. Eine ganz tolle Truppe“, so das Resümee von Eckhard Otto, der mit Hans Büllmann die Eichsler Jagd gepachtet und eingeladen hat.

Neun Mädchen und Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren waren mit Begeisterung dabei. Es war der erste Waldtag mit den Eichsler Jägern im Sommerferienprogramm. Die vier Stunden vergingen wie im Flug. Gestartet wurde in Ober-Eichsel, es war ein höchst spannender Rundgang im Gewann Lehrütte/Wogmatt: vorbei an Fuchs- und Dachsbauten, an Kirrungen und Sulen, hin zum kleinen Biotop mit Weiher, bis zur Jagdhütte in Nieder-Eichsel, wo eine Stärkung auf die Kinder wartete.

Jäger Markus Ehmann bot mit den Weimaraner-Hündinnen Krimhild und Giselle einen Einblick in die Ausbildung der Jagdhunde. Da staunten die jungen Teilnehmer, als Giselle behutsam und unversehrt ein rohes Ei oder ein dickes Apportierholz ihrem Herrchen brachte. „Wie verhält man sich, wenn ein Hund auf einem zukommt“? Felix brachte es auf den Punkt: „Auf den Boden schauen, Hände in die Taschen und stehen bleiben“.

Bevor es dann Richtung Grillplatz ging, durften die Buben und Mädchen auf einen Hochsitz, und dazu sagte Leonie: „Es hat richtig Spaß gemacht hinaufzuklettern und von da oben sieht man ganz weit“. Bei den Eichsler Jägern haben die Hochsitze Namen. Hans Büllmann erklärte: „Das ist der Panzersitz, weil er auf kurzen, gedrungenen Beinen steht, oder wir haben auch die Himmelsleiter, da dieser Hochsitze mit sechs Metern am höchsten ist. Aber das sind nur zwei Beispiele von insgesamt 60 Hochsitzen in unserem Revier“.

Mit viel Neugier gingen die Kinder durch den Wald. Und gegen Schluss mussten sie, ausgestattet mit einem Kompass, den Weg von der Jagdhütte zum Ziel Grillplatz Lehrütte fast auf sich alleine gestellt finden. Hier wartete ein weiterer Höhepunkt. Ein Schauwagen mit Tierpräparaten, also Vögel und Säugetiere, die im Wald heimisch sind. „Das war aufregend, weil die Jäger uns so viel gezeigt und erklärt haben“, sprudelte begeistert Pia hervor. Und Maximilian: „Wir haben ganz viel entdeckt“.