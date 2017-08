Rheinfelden Sommerausstellung im Haus Salmegg bietet Plattform für Kunstschaffende

An der Sommerausstellung im Haus Salmegg nehmen 17 Maler, Bildhauer, Fotografen und Objektkünstler teil.

Die Sommerausstellung im Haus Salmegg lenkt den Blick auf das künstlerische Schaffen in der Stadt: 17 Rheinfelder Künstlerinnen und Künstler zeigen vom 17. August bis 1. Oktober ein breites Spektrum an Malerei, Skulpturen und Fotografie.

Es ist das dritte Mal, dass das Kulturamt „Rheinfelder Künstler im Salmegg“ in einer Gruppenschau zusammenbringt. 2009 war die erste, 2013 die zweite Auflage und nun kommt die dritte Schau. Die Idee und das Anliegen dahinter ist es, die „gute Stube der Stadt“ den aktiven Malern, Bildhauern, Fotografen und Objektkünstlern als Podium zur Verfügung zu stellen und zu zeigen, was für eine vielfältige kreative Szene die Stadt hat. Damit sich die hier lebenden und arbeitenden Kunstschaffenden besser kennen lernen und austauschen können, hat Kulturamtsleiter Claudius Beck 2009 ein regelmäßiges Treffen der Rheinfelder Künstler initiiert.

Zwei Mal pro Jahr finden diese Treffen statt, zu denen jeder interessierte Künstler kommen kann. Wie Beck sagt, hat er eine Liste von rund 40 Künstlerinnen und Künstlern aus Rheinfelden angelegt. Alle Künstler können sich an den Treffen und den Ausstellungen beteiligen. Beck ist es ein Anliegen, dass sich die hiesigen Kunstschaffenden mit ihrer stilistischen Bandbreite im Haus Salmegg präsentieren können. In diesem Jahr liege der Fokus der Ausstellungen besonders stark auf Rheinfelder Künstlern. In der Rathausgalerie war im Frühjahr eine Schau von Künstlern aus beiden Rheinfelden zu sehen.

Zuletzt gab es eine Einzelschau von Nicola Quici auf Einladung des Haus Salmegg-Vereins, im Winter werden Werke des Glaskünstlers Wilfried Markus im Salmegg ausgestellt. Und im Oktober zeigt der Hertener Holzbildhauer Marc Oschwald in einer Kulturamtsschau seine Skulpturen.

Fragen und Antworten zur Ausstellung