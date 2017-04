Rheinfelden Skizunft beteiligt sich an Fitness-Tag für Erstklässler

Interview mit Gudrun Hauck von der Skizunft Rheinfelden, die sich am 17. Mai mit 30 Mitgliedern am Fitness-Tag für Erstklässler beteiligt.

Die Skizunft beteiligt sich mit 30 Mitgliedern am Erstklässler-Fitness-Tag. Woher rührt die Motivation mitzumachen?

Die Skizunft hat eine lange Tradition der Kooperation mit anderen. Wir haben uns bei der Grün 07 mit zwei Aktionen beteiligt. Wir kooperieren mit dem Turnverein und wir helfen immer beim Triathlon des LCM. Das Thema Kooperation bei sinnvollen Aktionen ist bei uns tief verwurzelt. Das ist das eine, das andere ist: Wir wollen, dass sich Kinder bewegen und schon früh Erfahrungen im Sport machen können. Wenn sie in die Schule kommen, ist ein idealer Zeitpunkt damit zu beginnen.

Erhoffen Sie sich einen nachhaltigen Effekt durch den Fitness-Tag?

Die Aktion hat einen breitensportlichen Fokus, deswegen ist der Stadtsportausschuss auch mit dabei. Er hat die Kooperation mit der Stadt angeschoben und übernimmt die Kosten für den Bustransfer der 165 Grundschüler zur Fécamphalle. Und genial ist, der Stadtsportausschuss wird allen Erstklässlern, die anschließend einem Rheinfelder Sportverein beitreten, den Beitrag für das erste Jahr erstatten.

Ist die Unterstützung einer solchen Aktion keine zusätzliche Belastung im Jubiläumsjahr, wo auch eigene Veranstaltungen noch anstehen?

Es ist ganz klar eine Zusatzbelastung und es ist, weil der Fitness-Tag vormittags stattfindet, nicht ganz einfach 30 Helfer aufzutreiben. Es gibt Mitglieder, die dafür Urlaub nehmen oder ihren Dienst verlegen. Gleichzeitig ist es für einen Verein immer ein Riesenerlebnis, so einen Event zusammen zu stemmen.

Welche Aufgaben werden von den Mitgliedern übernommen?

Vor allem betreuen sie die Teststationen für die Kinder. Das heißt beispielsweise beim Standweitsprung müssen sie messen und dokumentieren, oder bei der Liegestützstation zählen sie, wie viele Liegestütze der Erstklässler in der vorgegebenen Zeit schafft.

Was müssen die Kinder machen?

Die Kinder durchlaufen einen sportmotorischen Test. Da gibt es festgelegte Stationen, damit man die Ergebnisse hinterher vergleichen kann. Die Stationen sind 20-Meter-Sprint, Weitsprung, Liegestütz, Zielwerfen, seitliches Hin- und Herspringen, Rückwärts-Balancieren, Rumpfbeugen und ein Sechs-Minuten-Lauf. Die Stationen werden mit zwei bis drei Helfern besetzt.

Stellt die Skizunft fest, dass sich Kinder weniger bewegen als früher oder schlechter für sportliche Aktivitäten zu motivieren sind?

Das ist eine schwierige Frage, weil ich dazu keine Daten zu habe. Grundsätzlich ist es so, dass zu uns die kommen, die an Bewegung Spaß haben. Die Skizunft hat im Hallenbereich keinen Nachwuchsmangel, im Schneebereich schon eher. Ich stelle aber fest, dass das Konsumverhalten der Eltern zunimmt, einige den Verein einfach nur als Dienstleister auffassen. Vereine sind auch Dienstleister, die ein gutes Training anbieten müssen, aber gleichzeitig ist ein Verein nur lebensfähig, wenn es Leute gibt, die so ein Programm auch anbieten, sonst würde es Fitnessstudio heißen und an die Beiträge müsste man eine Null anhängen.

Was bietet die Skizunft den Kindern und Jugendlichen im Verein?

Wir haben Kurse für Ski und Snowboard und machen im Winter ein- bis mehrtägige Ausfahrten für die ganze Familie. Kinder können bei uns auch Wettkampftraining machen und werden dann bei Wettkämpfen betreut. Wir haben eine große Anziehungskraft für Eltern, die gerne mit ihren Kindern Ski fahren möchten. Da gibt es hier nicht so viel. Wir bieten ein ganzjähriges Training zu Kondition, Koordination und Beweglichkeit ab fünf Jahren in der Halle an. Im Herbst gibt es ein Training für alle Altersgruppe am Trimm-Pfad. Es gibt das Familienwanderwochenende im Herbst und ein Camping-Wochenende am Tunisee mit Wasserski.

Bietet die Skizunft im Jubiläumsjahr noch einen weiteres Veranstaltungsereignis für Kinder und Jugendliche an?

Ja, drei Tage später, am Samstag, machen wir von 10 bis 15 Uhr einen Aktionstag im Tutti-Kiesi für Kinder ab dem Grundschulalter und ihre Eltern. Da gibt es auch sportliche Stationen: Mountainbike-Fahren, eine witzige Wanderstation, das Sportmobil des BSB kommt mit Hockey, Torwand und Hüpfburg. Da ist mehr sportlich-spaßig und wer zehn Stationen absolviert, bekommt ein Geschenk. Da geht es ums Mitmachen und Sich-Trauen.

Zur Person

Gudrun Hauck ist seit 2007 Vorsitzende der Skizunft Rheinfelden. Sie ist selbständige Beraterin für Kommunikation und wohnt in Nollingen.