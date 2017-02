Rheinfelden Skizunft Rheinfelden steht auf sicheren Füßen

Die Skizunft hat seit Jahren stabile Mitgliederzahlen. Eine Jubiläumsausstellung findet zum 50-jährigen Bestehen statt.

Im 50. Jahr ihres Bestehens herrscht Optimismus in den Reihen der Skizunft Rheinfelden. Die Abteilungen berichten auf der Hauptversammlung vom regen Vereinsleben. Und die Mitgliederzahlen der Zunft sind entgegen des allgemeinen Trends bei Vereinen stabil. „Seit zehn Jahren haben wir uns bei rund 400 Mitgliedern eingependelt“, sagte die Vorsitzende Gudrun Hauck. „Das ist für uns eine gut handhabbare Größe.“

Aktuell hat die Skizunft 401 Mitglieder. Größte Gruppe sind die 40- bis 60-Jährigen mit 164 Personen, gefolgt von den sechs- bis 14-Jährigen mit 73 Personen. Für das Jubiläumsjahr der 1967 gegründeten Skizunft kündigte Hauck eine Reihe von Aktionen an. Im Mai ist zunächst eine Ausstellung über die Skizunft im Foyer der Sparkasse geplant (5. bis 19. Mai). Am 20. Mai findet ein Jubiläums-Tag statt mit einer Sportaktion für Kinder im Tutti-Kiesi und abends einer Jubiläumsfeier mit Live-Musik im Gallus-Gemeindehaus in Warmbach. Zunächst stehen aber die jährlichen Rheinfelder Stadtmeisterschaften am 19. März in Bernau an.

Die einzelnen Abteilungen zogen aus ihren Blicken zurück auf das vergangene Jahr ein positives Resümee. Die Rennradler, die sich von März bis Oktober auf das Rad schwingen, haben bei 34 Touren in Schwarzwald, Vogesen und Jura insgesamt 3200 Kilometer zurückgelegt. Die Nordic Walker waren bei 44 Terminen im Nollinger Wald unterwegs und die Mountainbiker machten 75 Touren mit durchschnittlich fünf Teilnehmern. Für die Schneesportschule berichtete Claudio Serafini.

Am Kinderski- und Snowboard-Kurs auf dem Feldberg hatten 44 Kinder auf Skiern und sechs Kinder auf Snowboards teilgenommen, am parallel dazu angebotenen Erwachsenenkurs beteiligten sich zwei fortgeschrittene Fahrer. Zusammen mit anderen Kursangeboten wurden in der Saison 2015/16 93 Kinder und 21 Erwachsene unterrichtet. Axel Hirtle und Robin Merz, verantwortlich für den Jugendbereich, berichteten, dass in der letzten Saison vier Skiausfahrten in den Schwarzwald unternommen wurden. Dazu kamen eine Fahrt nach Portes du Soleil, ein Freizeitwochenende am Tunisee und ein Konditionswochenende auf dem Herzogen Horn. Und auch der Weinbrunnen der Jugendabteilung am Trottoirfest war ein finanzieller Erfolg.

Peter Hirtle, stellvertretender Sportwart, berichtete vom ganzjährigen Hallentraining, das für vier Altersgruppen angeboten wird. Schneetraining bot der Verein in Pitztal und in Sedrun an. Hirtle ergänzte, dass die Skizunft 2016 zwei Rennen ausgerichtet hatte: Die SVS Schülermeisterschaft und die Rheinfelder Stadtmeisterschaften. Vom 25. Skibasar im vergangenen November berichtete der stellvertretende Vorsitzende, Jörg Schlobies. Insgesamt wurden 1025 Artikel angenommen, sortiert und etikettiert. Erstmals verkaufte die Skizunft mehr als 50 Prozent der eingelieferten Artikel und nahm 70 Anmeldungen für Skikurse auf dem Skibasar entgegen. Mehr als 50 Helfer waren im Einsatz. Die Entlastung von Kasse und Vorstand erfolgten einstimmig. Für den unbesetzten Beisitzer-Posten stellte sich Claudio Serafini zur Wahl. Er wurde einstimmig für ein Jahr, bis turnusgemäße Vorstandswahlen anstehen, als Beisitzer gewählt.