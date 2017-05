Rheinfelden Skizunft Rheinfelden feiert wie zu Hippie-Zeiten

Ganz im Zeichen von Woodstock und Flower-Power: In bunten Verkleidungen und gepunkteten Rockabilly-Kleidern waren die Mitglieder der Skizunft zu der vereinsinternen Feier zum 50-jährigen Bestehen gekommen.

Rheinfelden – Eine Fotoausstellung in der Sparkasse, einen sportlich-spaßigen „Kids Day“ im Tutti Kiesi und den Erstklässler-Fitness-Tag in der Fécamphalle hatte die Skizunft im Jubeljahr für die Öffentlichkeit organisiert. Ein internes Fest dufte da natürlich nicht fehlen.

In bunten Hippie-Verkleidungen, aus der Zeit gefallenen Trainingsanzügen und gepunkteten Rockabilly-Kleidern waren die Mitglieder der Skizunft zu der vereinsinternen Feier zum 50-jährigen Bestehen gekommen. Viele ergänzten ihre Verkleidung mit Accessoires wie übergroßen Brillen, bunten Kopftücher oder an Ketten baumelnde Peace-Zeichen. Mit Blick auf den Rhein stand das Festzelt auf der Wiese unter dem evangelischen Gallus-Haus. Daneben war das Buffet mit einer Vielzahl an Salaten und großer Grillstation aufgebaut, wo die Mitarbeiter einer Cateringfirma Rindersteaks, Grillspieße oder Würste grillten.

Im Gallus-Haus war die Ausstellung aus der Sparkasse noch einmal aufgebaut worden, wo zahlreiche Fotos die 50-jährige Geschichte des Vereins erzählten. Wer noch Hunger hatte, fand hier auch eine reiche Kuchentheke. Die Skizunft war unter dem Motto „Skizunft bewegt“ ins Jubiläumsjahr gestartet: Bewegt waren laut Vorsitzender Gudrun Hauck auch die 50 Jahre des Vereins.

Bei der Gründung 1967 hatte die Skizunft 16 Mitglieder. Schon seit den 50ern wurde im Hauptverein, der Naturfreunde-Ortsgruppe Rheinfelden, Wintersport betrieben; und seit 1960 gab es dort die Skischule, so dass es bei Vereinsgründung schon sechs Skilehrer gab. Heute umfasst die Skizunft etwa 400 Mitglieder. Für den Skiverband Schwarzwald (SVS) war Vizepräsident Hubert Baur gekommen, der eine Glasstele des Verbands und eine goldene Ehrenmedaille des Deutschen Skiverbandes im Gepäck hatte. Überrascht nahm Hauck die Geschenke entgegen, da Baur eigentlich zur Ehrung von Mitgliedern gekommen war. Baur überreichte die Verbandsehrennadel in Bronze an Eickhard Kühl, Willi Baumann, Andreas Börner und Peter Hirtle, die Nadel in Silber an Sepp Hagn. Nach dem offiziellen Teil sorgten dann ein Rock-Duo und die Band Beat7 für gute Feierlaune.