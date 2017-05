Rheinfelden Skizunft Rheinfelden bietet beim Familientag Sport und Spaß

Der Familientag im Tutti-Kiesi zum 50-jährigen Bestehen der Skizunft Rheinfelden kommt bei den Besuchern und Machern gut an.

„Schneller, schneller, gleich bist du im Ziel.“ Solche Anfeuerungsrufe waren beim Kids Day der Skizunft keine Seltenheit. Mit vielen spannenden Parcours feierte die Zunft gemeinsam mit Familien und Kindern im Tutti Kiesi ihr 50-jähriges Bestehen.

„Wir möchten zeigen, dass wir als Skizunft nicht nur im Winter Programm bieten, sondern das ganze Jahr über ordentlich was zu erleben haben“, erklärt Jugendleiter Axel Hirtle. Bereits im letzten Jahr hat die Zunft begonnen, diesen Tag zu planen. Unterstützung bekamen sie von der Badischen Sportjugend und deren Sportmobil. Diese halfen mit Inventar aus und brachten die große Hüpfburg mit. Angekommen auf dem Platz konnten sich die Erwachsenen erst einmal mit Kaffee und Kuchen stärken, welcher von vielen Helfern der Skizunft gestellt wurde und kostenlos war. Für die Kinder ging es direkt zur ersten Station. Mit acht spannenden Aufgaben wurde das Programm der Skizunft dargestellt. Für jeden gemeisterten Parcour erhielten die Kinder einen Stempel: „Am Ende kann sich dann jeder mit einer vollen Stempelkarte bei uns einen kleinen Ball abholen“, so Hirtle. Jeder Teilnehmer konnte auch noch bei einer großen Verlosung teilnehmen, bei der es verschiedene Gutscheine zu gewinnen gab.

Obwohl hin und wieder auch einmal die Zeit gemessen wurde, ging es natürlich um den Spaß, weniger um das Gelingen, so Hirtle: „Am Ende können sich die Kinder auf der Hüpfburg dann frei austoben.“ Die Aufpasser der Stationen waren alle samt Freiwillige Helfer aus der Skizunft. Ulrike und Jörg Schweitzer etwa beobachteten das richtige Rucksack-Packen: Kommen die Schuhe zuerst rein? Wohin bekomme ich bloß den Schlafsack? Die beiden gehen immer ein Wochenende mit Jung und Alt los, um gemeinsam Spaß zu haben und in der Natur zu wandern. „Natürlich sind alle recht herzlich dazu eingeladen, nicht nur die Skizünftler“, so Schweitzer.

Direkt an der nächsten Station leitete die Jugend des Vereins einen schwierigen Eierlauf. Mit Wasserbombe und großem Löffel mussten die Kinder Slalom-Laufen, über eine Barriere steigen und sich unter einer durch schlängeln. Dabei galt natürlich: Die Wasserbombe darf auf keinen Fall platzen. Weiter ging es dann für die Sportskanonen mit Balanceübungen der Snowboard-Abteilung, einem schwierigen Fahrradparcours und einem Geschicklichkeitsrennen, einmal um die typischen Kippstangen eines Skirennens herum. Jugendleiter und Initiator Axel Hirtle war am Ende des Tages sichtlich zufrieden.