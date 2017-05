Rheinfelden Ski wie aus Opas Zeiten: Ausstellung der Skizunft in der Sparkasse

Ski wie aus Opas Zeiten: Ausstellung der Skizunft in der Sparkasse

Im Jubiläumsjahr zeigt die Skizunft Rheinfelden in der Sparkasse eine Fotoausstellung zu den Aktivitäten aus ihrer 50-jährigen Geschichte.

Die etwa 200 Bilder von Skikursen, Ausflügen und Veranstaltungen zeigen ein buntes Potpourri des breiten Angebots des Vereins. 1967 ist das Gründungsjahr der Skizunft. Schon seit 1964 ist Sepp Hagn bei den Naturfreunden Mitglied, zu denen die Skizunft gehört. „1967 war ich als junger Mann selbst mit dabei“, erinnert sich Hagn an die Gründung der Skizunft. „Es hieß, was machen wir im Bereich Wintersport, um die Leute und vor allem die Jugend zu integrieren.“

Hagn kennt sich in der Geschichte der Skizunft gut aus. Er war ab 1968 Trainer, von 1985 bis 2004 Vorsitzender und bis 2014 stellvertretender Vorsitzender der Skizunft. „In der Sparkasse zeigen wir Bilder von früher“, erklärt Hagn. „Bilder von allen Sportarten, die über das ganze Jahr in der Skizunft gemacht werden: Vom Wandern, Hallentraining, Rennradfahren oder den Skiwochen in Sulden.“ Die 200 Bilder sind thematisch sortiert. „Die Fotos zeigen sehr viele Details, auch von den Teilnehmern. Manche werden staunen, wie frisch sie mal ausgeschaut haben.“

Die Fotos werden im Foyer der Sparkasse auf acht Stellwänden präsentiert, die beidseitig genutzt werden. „Wir wollten möglichst viele Bilder zeigen“, so Hagn. „Da sind auch Schwarzweißfotos dabei und manche Bilder mussten wir abfotografieren, um sie zu vergrößern. Wir haben 150 Bilder in einem Fotogeschäft reproduzieren lassen.“ Die Fotos stammen aus den Privatbeständen der Vereinsmitglieder. Aus rund 300 Aufnahmen wählte das Team aus Sepp Hagn, Julia Behlinger, Brigitte Hagn, Andreas Börner und Peter Hirtle aus. Seit vergangenem Herbst haben sich die Fünf einmal im Monat getroffen, Bilder sortiert und auf eigenen Tafeln arrangiert, die sie vor die Stellwände der Sparkasse hängen können.

Daneben wird die Ausstellung mit historischen Exponaten angereichert, wie einen Mannschaftspreis aus den 1960ern, der einen aus einem Block geschnitzten Skiläufer zeigt. „Wahrscheinlich ist das Lindenholz“, meint Hagn. „Wer den angefertigt hat, ist leider nicht mehr bekannt. Das Jahr wissen wir auch nicht so genau.“ Er vermutet, dass der Preis bis Anfang der 1970er als Wanderpokal verwendet wurde. „Wir haben auch noch ganz alte Ski von Anfang der 60er Jahre. Holzski mit Kandahar-Bindung, dass sind die ersten Bindungen mit Seilzug gewesen“, so Hagn. Die Ski hatten sie im Naturfreundehaus in Wehrhalden aufgetrieben. Hagn ist früher selbst noch mit solchen Ski gefahren, hat aber nichts aufgehoben. „Meine Ski landen nach drei, vier Jahren immer auf dem Skibasar.“

Die Ausstellung zu 50 Jahre Skizunft kann bis Mittwoch, 10. Mai, im Foyer der Sparkasse am Friedrichplatz zu den Öffnungszeiten besucht werden.