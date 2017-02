Rheinfelden Skandal um Absage des Wilden-Jubiläums sorgt für Spott beim Zunftabend im Karsau

Beim Karsauer Zunftabend machen sich die Narren über das abgesagte Fest der Wilden-Clique lustig.

Das war klar: Die „Rheinfelder Rathäusler“ waren die Lieblingsopfer beim Karsauer Zunftabend. Aber auch die eigenen Dörfler, wie d'Kerstin und Tobi oder de Eddi und Brisca sind nicht verschont geblieben – keine Chance. Dabei beließen es die Karsauer Narren zumeist bei einem väterlichen Klaps – die große Klatsche wurde nur zum Thema Festschopf Wildejubiläum verteilt.

Gabi Rüsch führte durchs Programm und zog humorvoll vom Leder. Traditionell fand am Freitagabend die Inthronisation von Moschtbirekönigin „Chiara I.“, die mit bürgerlichem Namen Chiara Huse heißt, statt. Die junge Dame wurde mit sehr viel Beifall und Komplimenten bedacht und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt verriet bestens aufgelegt: „Wir Kanäler kommen hauptsächlich nach Karsau, um schöne Königinnen zu sehen“. Hübsch anzusehen war auch der Tanz der Zunftgarde, allerdings tanzten gerade einmal vier flotte Mädels den Traditionstanz. Phantastisch die LED-Show der Moschtbireclique – sie legten eine neue Idee mit grandioser Choreographie aufs Parkett.

Wahre Begeisterungsstürme ernteten auch die zwölf Männer der Wilden-Clique: Eine eindrucksstarke Military-Show und ihre Zugabe waren ein beispielhafter Abgang. Tänzer gab es noch mehr an diesem Abend: So zeigte die Junggarde in wilder Dschungel-Aufmachung, dass der Nachwuchs vorhanden ist und die temperamentvollen Füürgeischter-Damen gaben „Sister Act“ zum Besten. Die Bettlerkuchihexen präsentierten sich in phantasievollen Kostümen mit einer farbenfrohen Zirkusschau.

Höflich, aber mit Mundsperre wurden Minselns Froschenkönigin Alina I., Ober-Mohr Edi Baumgartner und Karsaus Pietro beim Kandidatenwettbewerb der Andresengeischter – die elf Jahre alt sind – behandelt. Da blieb am Schluss die Bühne nicht trocken. Dennis Räuber und Florian Schmidt hatten wieder liebgemeinte Sticheleien parat und Charly Forster stand als Busfahrer von „Rhyblitz-Reisen“ in der Bütt. Die Fahrt führte auch zu den „Hühnerställen von Nordschwaben“. Viel Spott ausgeleert wurde über das abgesagte Jubiläumsfest der Wilde in der alten Festhalle. Zündhölzli Uwe Wenk sagte: „Das Jubiläum war lang geplant und keiner hat gedacht, dass die Bürokratie macht's hi“. Dazu sangen dann die „Schönen Karsaus“, zu denen auch Zunftmeister Martin Klein gehört: „Skandal beim Wildefescht, Skandal im Ordnungsamt“.

Die Akteure

Mitwirkende unter der Gesamtleitung von Zunftmeister Martin Klein: Karsauer Narrenzunft, Junggarde, Zunftgarde, Füürgeischter, Andresengeischter, Bettlerkuchihexen, Wilden-Clique, Moschtbireclique, Uwe Wenk, Dennis Räuber und Florian Schmidt, Charly Forster, Moderatorin Gabi Rüsch, Fanfarenzug, Tanz- und Showband Zeitlos. Requisite: Oli Hetz, Marcel Maienknecht und Sandra Steiner. Technik: Stefan Späne und Tobias Krause.