Rheinfelden Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist Thema bei Aktionswoche des Jugendreferats

Das städtische Jugendreferat packt mit Andreas Kramer als Leiter mit sozialen Netzwerkpartnern mit dem Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt in einer Aktionswoche wieder ein heißes Eisen an.

Was ist normal, was grenzwertig und was geht überhaupt nicht? Das städtische Jugendreferat packt mit Andreas Kramer als Leiter mit sozialen Netzwerkpartnern mit dem Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt in einer Aktionswoche wieder ein ganz heißes Eisen an. Die im Landkreis bisher einzigartig organisierte Netzwerkarbeit bietet nächste Woche 30 Aktionsveranstaltungen. Alle haben ein Ziel: Kinder und Jugendliche zu schützen und Eltern und Lehrer aufzuklären.

Wie „sehr aktuell“ (Bürgermeisterin Diana Stöcker) das Problem auffällt, macht Anna Hinnah (Jugendreferentin) deutlich: Der Hilferuf Jugendlicher, weil ihnen etwas passiert ist oder weil sie zu weit gegangen sind, sei allgegenwärtig. Mindestens 3700 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind in Rheinfelden zuhause. Und wenn eine aktuelle wissenschaftliche Studie zutrifft, dann ist jeder Siebte in der Altersklasse zumindest von verbaler Gewalt betroffen. Die Schulsozialarbeit Erfahrenen Markus Schwarz, Doris Welzel und Mechthild Käuflin-Lamott (Schiller- und Eichendorffschule) rechnen nach ihren Beobachtungen und Kenntnissen gar mit der alarmierenden Zahl von bis zu 80 Prozent, wegen einer hohen Dunkelziffer. Weil Handlungsbedarf besteht, wird die städtische Jugendarbeit im Amt für Jugend, Familie und Senioren aktiv mit einer dritten Präventionsdekade in Zusammenarbeit mit den Schulen.

Im vergangenen Jahr wurden zu Mobbing und Medienkompetenz in den Veranstaltungen rund 1000 Teilnehmer erreicht. Schon die Auftaktrunde 2015 zu Alkoholmissbrauch und Rausch zeigte ein starkes Interesse an sinnvollen Lösungsansätzen als Hilfsangebot. Bei Gewalt und sexualisierter Gewalt im Alltag rechnen Jugendreferat und Amtsleiterin Cornelia Rösner mit noch mehr Teilnehmern, da bereits die Grundschulen eingebunden werden. Um das Thema „aus der Tabuzone“ zu nehmen, wie Diana Stöcker das Anliegen definiert, gibt es gezielte Kurse, interaktives Theater, Stationenlauf für Schulklassen zur Sexualität, Referate und mehr. Damit soll die Grauzone, die Kindern und Jugendlichen Angst macht, überwunden werden.

Im Zeitalter des Internets, in dem sexuelle Gewalt ungefiltert transportiert wird, so die in der Jugendarbeit Tätigen, wissen viele Kinder gar nicht, wie sie mit sexuellen Übergriffen umzugehen haben, ob sie zu akzeptieren sind, wo es Grenzen gibt und wie sie sich bei Angriffen zu verhalten haben. Die Bürgermeisterin und alle Mitstreiter der Aktionswoche erwarten, dass sie mit dem komplexen Aktionspaket an zehn Tagen Kinder und Erwachsene stärken.

Die Stadt wolle ihren „speziellen Schutzauftrag“ vor Ort wahrnehmen, erklärt dazu Cornelia Rösner, und zur Bewusstseinsbildung aller beitragen. Für Jugendreferatsleiter Andreas Kramer ruht das Konzept auf drei Säulen: Kinder und Jugendliche schützen, Angebote machen, um Erfahrungen zu verarbeiten und andere zu stärken und Eltern und Lehrer zu schulen, damit sie wissen, auf was es ankommt. Dieses große Paket lasse sich nur im Netzwerk der Sozialpartner schnüren, lobte Kramer die Bereitschaft aller Beteiligten, sich einzubringen und Ideen miteinander zu entwickeln.

Jugendreferentin Anna Hinnah sieht sich in der offenen Stadtteilarbeit oder im Jugendzentrum ständig „konfrontiert mit der Thematik“ und weiß als Vertrauensperson, dass vieles, das Jugendliche mit Gewalt im Allgemeinen und Besonderen erleben „nicht normal, aber alltäglich“ ist. Markus Schwarz erlebt es ähnlich, die Verfügbarkeit von Gewaltdarstellung entgrenze und führe dazu, dass sich Gewalt „so langsam als Normalität“ etabliere. Aus Erfahrung sieht auch Mechthild Käuflin-Lamott, dass „keine Grenze mehr da“ ist. Gewalt finde statt Kinder gegen Erwachsene und umgekehrt, verbal und körperlich gleichermaßen. Das neue kommunale Präventionsangebot tritt dieser Entwicklung entschieden entgegen.



Das Aktionsprogramm

Unter dem Titel: „Ey, geht’s noch?!“ bietet das städtische Jugendreferat federführend mit den Netzwerkpartnern Caritas, Diakonie, Awo und SAK vom 21. bis 30. März Aufklärung, Infos, Gespräche für Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer zum Thema “Gewalt und sexualisierte Gewalt“ an. Insgesamt werden 30 Angebote mit 18 Kooperationspartnern gemacht. Die öffentliche Auftaktveranstaltung erfolgt mit der interaktiven Ausstellung „Echt krass“ zum Umgang mit sexuellen Grenzverletzungen findet am Dienstag, 21. März, im Rathausfoyer statt (18 Uhr). Ansprechpartner stehen zur Verfügung. Beim Markt der Präventionen „Kinder stärken – Kinder schützen“ stellen 20 Institutionen und Initiativen im Landkreis Angebote zur Prävention vor. Lehr- und Fachkräfte, Verantwortliche in Vereinen und Elternsprecher finden am Donnerstag, 23. März, von 14 bis 16 Uhr im Foyer des Georg-Büchner-Gymnasiums Ansprechpartner.



Das ausführliche Programm gibt es unter rheinfelden.de/praeventionsdekade