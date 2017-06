Rheinfelden Senioren mögen Cappuccino  ein Besuch bei den Ehrenamtlichen der Cafeteria im Bürgerheim

Helfer im Bürgerheim (7): Annelore Volz und Rosemarie Weber betreuen ehrenamtlich die Cafeteria in der Senioreneinrichtung.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele ehrenamtliche Helfer beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: Annelore Volz und Rosemarie Weber.

Rund 20 Freiwillige arbeiten in der Cafeteria des Bürgerheims mit. Sie sind alle durch Mundpropaganda zum Team gestoßen, denn wenn jemand ausfällt, dann hören sich alle Helferinnen in ihrem Bekanntenkreis um, ob nicht jemand willens ist zu helfen. So erging es auch Annelore Volz und Rosemarie Weber. Volz wurde von der Teamleitung Susanne Keser mit ins Boot geholt, da diese wusste, dass die Firma, in der Volz die Buchhaltung gemacht hatte, geschlossen wurde. Weber wurde kurzerhand bei einem zufälligen Treffen auf dem Markt angeworben.

Doch keine von beiden kann sich mehr vorstellen, ihr Ehrenamt nicht auszuüben. Allein die Tatsache, dass es ohne ehrenamtliche Helfer keine Cafeteria im Bürgerheim geben würde und die Bewohner in die Stadt gehen müssten, wenn sie mit ihren Angehörigen ein Tässchen Kaffee trinken möchten, spornt die beiden Rentnerinnen an. „Wir werden alle älter“, sagt Volz, „vielleicht brauchen wir das Angebot auch irgendwann.“

Pro Schicht arbeiten zwei Frauen, eine hinter dem Tresen, die andere bedient die Tische. Da kommt jede Mitarbeiterin auf etwa einen Nachmittag pro Woche, denn die Cafeteria hat jeden Tag geöffnet, Ruhetag gibt es keinen. So gibt es einige Bewohner, die jeden Tag am gleichen Tisch sitzen und das Gleiche bestellen, aber auch manche, die eher selten den Weg ins Café antreten. Ohne das Helferteam gäbe es keinen Cafeteriabetrieb Volz und Weber kennen trotzdem nahezu jeden. „Das ist auch sehr wichtig“, erklärt Volz, denn zu ihrer Aufgabe gehöre es nicht nur, den Leuten ihre Getränke zu servieren wie in jedem anderen Café, da gehöre sehr viel mehr dazu. Unter anderem auch ein wenig zu reden, wenn die Zeit es zulässt.

Viele Bewohner können nicht mehr so gut mit Geld umgehen, dann muss alles notiert und einmal im Monat mit den Angehörigen abgerechnet werden. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wer beispielsweise aufgrund seiner Medikation keinen Alkohol konsumieren darf. „Auch wenn jemandem zum Beispiel fünf Jahre lang der Kaffee gut geschmeckt hat und plötzlich nicht mehr, dann kann das eine wichtige Information für das Pflegepersonal sein“, ergänzt Weber. Interessant sei es zu sehen, dass bei den meisten Senioren Cappuccino der große Renner sei, wobei die meisten eher vorsichtig seien, etwas Neues zu probieren, so Weber. „Cremig muss es sein“, sagt die 75-jährige Rheinfelderin. Und Volz ergänzt: „Auch bei Kuchen ist das so, deshalb haben wir immer entweder Käsesahne oder Schwarzwälder im Angebot.“

Die Bewohner mit Namen zu begrüßen, oder sogar ihr Lieblingsgetränk zu kennen ist natürlich ein ganz besonderes Plus, dass den Menschen ein Gefühl von „Zuhause sein“ vermittelt. „Die Dankbarkeit der Menschen ist riesengroß, das merken wir“, betont Volz. Die 67-jährige Schwörstädterin fühlt sich voll und ganz anerkannt, sowohl von den Bewohnern, als auch vonseiten der Heimleitung. Sie gibt aber zu, dass man schon ein manches Mal ein dickes Fell brauche. „Man darf sich von kleinen Bemerkungen nicht den Tag versauen lassen“, erklärt sie. Schockierend finden beide, wie schnell es mit den Bewohnern manchmal bergab gehen kann. „Das ist die Schattenseite“,8 sagt Volz und Weber ergänzt: „An einem Tag serviert man jemandem noch den Cappuccino, am nächsten Tag erfährt man von seinem Tod.“ Doch das ist für beide kein Grund aufzuhören, sondern eher weiterhin einer, jeden Tag den Menschen das zu geben, was sie können.