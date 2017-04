Rheinfelden Selina Drescher sucht Stolperfallen und Schlaglöcher

Was macht eigentlich eine Straßenkontrolleurin? Wir haben Selina Drescher aus Rheinfelden bei ihrer Arbeit begleitet.

Jeder Winter ist auch eine Belastungsprobe für die Straßen. Frost, Schnee und Salz hinterlassen im Belag Spuren. Für das laufende Jahr stehen für den Straßenunterhalt 500 000 Euro zur Verfügung. Alle Leistungen der Tiefbauabteilungen inklusive Beschilderung oder Beleuchtung sind darin enthalten. In erster Linie werden somit Schäden, die die Verkehrssicherheit gefährden, behoben. Im Weiteren wird versucht, den Wert der Straßen zu erhalten und dafür größere Sanierungen zu machen. Dringende Reparaturen werden auch im Winter mit Kaltbitumen ausgeführt.

Straßenkontrolleurin Selina Drescher schaut sich die Schäden im Gehweg und auf der Straße an, dokumentiert und beobachtet sie, gegebenenfalls beauftragt sie die Ausbesserung, wenn sich eine gefährliche Stolperstelle oder ein Schlagloch entwickelt. Die Reparaturen laufen das ganze Jahre hindurch. Der Winter war länger als in anderen Jahren und der Frost hat an den Straßen und auf den Gehwegen seine Spuren hinterlassen. Wasser drang in Ritzen und Spalten ein, gefror und erweiterte Schäden oder ließ ganze Stücke abplatzen. Anderswo senken sich der Untergrund oder Gullydeckel ab, es entstehen Löcher und Risse im Belag, Löcher und Kanten, über die man stolpern kann.

Seit Oktober 2015 ist Drescher Straßenkontrolleurin in der Tiefbauabteilung des Bauamtes und für das Stadtgebiet, außer der Innenstadt, und alle Ortschaften zuständig. Die Straßen der Innenstadt kontrolliert ihre Kollegin Karla Morath. Drescher hat Bauzeichnerin mit der Fachrichtung Tiefbau bei der Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg am Dienstsitz in Bad Säckingen gelernt.

Jede Woche auf der roten Tour

Sie begutachtet eine ausgebrochene Stelle im Gehweg in der Nollinger Straße unweit der Kreuzung Hebelstraße. Der Untergrund wurde nicht richtig verdichtet und der Boden hat sich abgesenkt. In der Kuhle sammelt sich Wasser. Ein Loch im Belag entsteht am tiefsten Punkt. „Noch ist es keine Stolperstelle, aber der Asphalt bricht Drumherum aus. Dann gibt es einen Asphaltflicken“, meint Drescher. "Dann" heißt, wenn die Kante eine Tiefe von zwei Zentimeter misst, dann wird es eine Stolperstelle. „Eigentlich müsste man das komplett neu aufbauen, aber meistens wird zuerst geflickt. Das kommt auf den finanziellen Rahmen an“, sagt Drescher. Besonders an den Kanten schon geflickter Stellen kommt es schneller zu neuen Schäden.

Stolperstellen können an zahlreichen Stellen auftreten. Drescher erfasst zu hohe Kanten an Telekomschächten, Wasser- und Gasschiebern sowie abgesenkte Kanaldeckel. „Für die rote Tour bin ich einen Tag in der Woche draußen unterwegs“, erklärt sie. Mit der roten Tour meint sie die Hauptverkehrsstraßen, die die höchste Priorität genießen und einmal pro Woche auf Schäden kontrolliert werden. Diese Straßen sind rot dargestellt auf der an die Wand gepinnten Straßenkarte in ihrem Büro. Blaue Straßen fallen in die zweite Kategorie, das sind Seitenstraße in Gewerbegebieten oder mit verbindender Funktion wie die Karl-Fürstenberg-Straße. Mit grüner Farbe wird die dritte Kategorie gekennzeichnet, reine Wohnstraßen. Mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad schaut sich Drescher jede Straße mit Gehwegen aus beiden Richtungen an. Dabei achtet sie auch auf die Standfestigkeit von Schildpfosten und rüttelt probehalber auch mal kräftig daran. Jeder Schaden wird mit dem Tablet dokumentiert. Mit einer speziellen Software kann sie die Schäden mit Lage, Dringlichkeit und Auftragsvergabe schnell erfassen und noch schnell ein digitales Foto machen. Im Büro kann Drescher das Tablet mit dem Computer synchronisieren. „Die meiste Arbeit fällt definitiv bei der Dokumentation am PC an“, meint sie.

Vom Schreibtisch aus erteilt sie auch die Aufträge an den Technischen Dienst oder gegebenenfalls an die Badenova, Telekom oder eine Tiefbaufirma. Weiterhin ist sie für die Erteilung von Aufgrabungsgenehmigungen zuständig, wenn Firmen an den Straßen etwas machen müssen. Einmal in der Woche begleitet sie auch eine Kollegin vom Ordnungsamt bei der Baustellenkontrolle.