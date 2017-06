Rheinfelden Seit 50 Jahren im Dienst der Menschen  Hertener Pfarrer Albin Blümmel feiert Goldenes Priesterjubiläum

Albin Blümmel ist seit 50 Jahren Pfarrer, 44 davon in Herten. Ans Aufhören denkt der 76-Jährige, der auch in Frankreich Gottesdienste hält und bei Hilfsprojekten im afrikanischen Togo mitwirkt, aber nicht.

Albin Blümmel ist seit 50 Jahren Pfarrer, 44 davon in Herten. Am Sonntag feiert er, begleitet von mehreren Chören, sein Jubiläum in der St. Josefskirche in Herten. Obwohl der 76-Jährige fast rund um die Uhr seinen kirchlichen Arbeiten nachgeht, denkt er noch nicht ans Aufhören. Er möchte so lange weitermachen, wie es seine Gesundheit zulässt; nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es ihm Freude mache, den Menschen etwas zu geben.

Dasein, sich Zeit nehmen, zuhören: Wenn man Albin Blümmel fragt, worauf es ankommt in der kirchlichen Arbeit, gerade in der Seelsorge, der er sich in den vergangenen Jahren besonders verschrieben hat, muss er nicht nachdenken. „Ich bin fast immer ansprechbar, bei mir gibt es keine Geschäftszeiten“, sagt er. Arbeitsstunden habe er noch nie gezählt.

Auch ohne Blümmel näher zu kennen, ist schnell klar, dass er lebt, was er sagt. Er ist einer dieser Menschen, die einem das Gefühl geben, wirklich wichtig zu sein. Das tut er vor allem, indem er zuhört. „Wenn Angehörige zu mir kommen, die jemanden verloren oder ein schwer krankes Kind haben, ist es wichtiger, einfach zuzuhören, als zu viel zu reden“, sagt Blümmel und lächelt sein herzliches Lächeln. Anstrengend finde er das ganz und gar nicht. Es gehe nur darum, wie man zu den Dingen stehe. Jede Begegnung und jedes Gespräch sei eine Bereicherung.

Und dabei ist die Seelsorge mitnichten Blümmels einzige Aufgabe. Er bezeichnet sich selbst als Drei-Fuß und meint damit, dass er in Deutschland, Frankreich und Togo unterwegs ist. Mit dem Partnerschaftsverein kümmert er sich um Hilfsprojekte in dem westafrikanischen Land, erst im März war er selbst für 22 Tage dort – bereits zum fünfzehnten Mal. Außerdem hält Blümmel, der fließend Französisch spricht und mit Vorliebe französische Bücher liest, immer wieder Gottesdienste in Frankreich.

Auch um christliche Flüchtlinge hat er sich intensiv gekümmert und hält mit ihnen Kontakt. Mit so viel Energie und Herzblut kann er seinen Job nur machen, weil es für ihn eben nicht nur ein Job ist. „Pfarrer sein ist für mich kein Beruf, es war ein Ruf“, sagt Blümmel.

Er wurde in Bachenau bei Heilbronn geboren und wuchs in einer Familie auf, die sehr vom Glauben geprägt war. Den endgültigen Entschluss, Pfarrer zu werden, hat er nach seiner Zeit beim Bund gefasst. Dort habe er gesehen, wie orientierungslos die Soldaten „herumirrten“, was seinen Wunsch verstärkte, sich um die Nöte der Menschen zu kümmern. Außerdem habe ihn ein Militärgeistlicher überzeugt, diesen Schritt zu gehen.

Blümmel studierte in Freiburg und Würzburg Theologie, 1973 hatte er die Wahl zwischen einer Stelle in Mannheim und in Herten und entschied sich für Letzteres. Würde er heute, 50 Jahre später, noch immer diesen Beruf wählen? „Ja, sofort“, sagt Blümmel. Und obwohl auch in Herten etwas weniger Menschen zu Kirche gingen als früher, herrsche dort noch eine „heile Welt“. „Wir haben 60 Ministranten und ich habe ein gutes Gemeindeteam, so dass ich kaum mehr administrative Arbeiten machen muss“, sagt Blümmel. So hat er mehr Zeit für persönliche Gespräche.

Sonntag, 4, Juni, 10 Uhr, St. Josefskirche, Herten. Der katholische und der evangelische Kirchenchor sowie Jona- und Projektchor singen mit instrumentaler Begleitung unter Leitung von Herbert Winkler die Messe 2012.