Rheinfelden Seifenblasen und Gruselgeschichten beim Spielhausfest in Nollingen

Zahlreiche Ehrenamtliche stellen beim Spielhaus Nollingen ein abwechslungsreiches Spaßangebot mit Nachtwanderung auf die Beine.

Das Spielhausfest in Nollingen fand in diesem Jahr bei idealem Wetter statt – nicht zu heiß und nicht wie befürchtet regnerisch. Schon gleich zu Beginn wuselten viele Kinder über den Spielplatz, die mit Begeisterung die vielfältigen Angebote der ehrenamtlichen Helferinnen annahmen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Auf dem Gelände des Spielplatzes wurde gefilzt und mit Speckstein gearbeitet, es konnten Steckenpferde und Blumengebinde hergestellt werden, Tattoos wurden aufgemalt, Riesenseifenblasen in den Himmel geschickt und der Gartenzaun bekam einen wunderbaren neuen Anstrich mit Kindergesichtern.

Auf dem Schulhof konnten die Kinder auf dem anspruchsvollen Parcours der SG Rheinfelden zeigen, wie gut sie ihr Fahrrad beherrschen. Zahlreiche Helfer waren hier zur Stelle, um auch knifflige Wippen und Hindernisse zu überwinden. Und nebendran wurden Kinder mit Anfeuerungsrufen beim schwierigen Kistenstapeln begleitet und es waren laute Jubelrufe zu hören, wenn es jemand nach 18 Kisten bis nach ganz oben geschafft hatte. Beim anschließenden Grillen füllte sich der Platz zusehends und eine lange Schlange bildete sich da, wo die Besucher eigene Pizza herstellen konnten, die dann ruckzuck im Pizzaofen fertiggebacken war.

Die Jugendlichen des Zirkus Paperlapapp zeigten danach in einer kleinen Show, was mal alles mit Diabolos und Keulen machen kann. Bei der anschließenden Nachtwanderung gingen dann über 60 Kinder und Erwachsene in den Nollinger Wald. Obwohl es noch nicht so richtig dunkel war, haben die vorgelesenen Gruselgeschichten die Kinder zum Schaudern gebracht.

Zurück auf dem Schulplatz war es dunkel und die Lichterornamente kamen richtig zur Geltung. Zum Schluss kam der Höhepunkt des Tages. Zirkus Papperlapapp zeigte mit seiner Feuerlichtshow nochmals sein ganzes Können und über 150 Kinder und Erwachsene waren begeistert von den Darbietungen mit Feuer und Flamme. Ein rundum gelungener Tag endete dann mit müden Eltern und zufriedenen Kindern.