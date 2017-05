Rheinfelden Sechs Gemeinden feiern ökumenischen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Sechs Gemeinden feiern ökumenischen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Jedes Jahr findet an Christi Himmelfahrt ein gemeinsamer Gottesdienst sechs christlicher Gemeinden aus beiden Rheinfelden auf dem Inseli statt.

Dem Gottesdienst voraus werden in beiden Städten die Pfarrkirchen, die am Weg liegen besucht. Der ökumenischen Stationenweg der römisch-katholischen, altkatholischen und evangelischen Gemeinden stand diesmal unter dem Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“.

Die von Messdienern angeführte Prozession ging von der Christuskirche über die St. Josefkirche zur Adelbergkirche. Mit Gebeten, geistlichen Liedern und Lesungen zum Motto passender alttestamentarischer Geschichten stimmten Pfarrerin Stefanie Schmid, Diakon Michael Schmidt und Pfarrer Armin Strenzl auf den gemeinsamen Gottesdienst mit den Schweizer Gemeinden ein. Auf dem Inseli hatten sich unter Schatten spendenden Bäumen zahlreiche Gläubige aus sechs Gemeinden aus zwei Ländern vereinigt.

Nicht nur ökumenisch, sondern auch grenzüberschreitend beteten die Christen gemeinsam das Vaterunser und lauschten den Worten der sechs Geistlichen, die sich zwischen den Liedern und Gebeten abwechselten. Diakon Schmidt erklärte, dass Christen den Auftrag hätten, das Wort Jesu weiterzutragen. Oft werde man diesem Auftrag nicht gerecht. „Himmelfahrt ist nicht der kleine Bruder von Pfingsten, sondern das Fest dieses Auftrags“, meinte Schmidt.

Als Gäste waren Pfarrerin Claudia Bandixen, Direktorin der Mission 21 in Basel, und der Sudanese Peter Gai Lual Marrow, Moderator in der Presbyterianischen Kirche im Südsudan und Funktionär im Südsudanesischen Kirchenbund, gekommen. Marrow berichtete vom Bürgerkrieg, der im Südsudan seit der Unabhängigkeit 2011 wütete. Die Menschen litten nicht nur unter Krieg, sondern auch unter Hunger. „Dir Kirche gibt den Menschen Hoffnung“, so Marrow. „Dort wo die Kirche ist, ist Gott.“

2016 hatten die großen Kirchen des Landes einen neuen Aktionsplan für den Frieden ins Leben gerufen, um die rivalisierenden Bürgerkriegsparteien mit internationaler Vermittlung wieder an einen Tisch zu bringen. „Die Menschen setzen auch große Hoffnung auf ihn“, meinte Bandixen, da Marrow schon 2011 bei der Abspaltung des Landes großes diplomatisches Geschick bewiesen habe. In der Schweiz sei er, um für den Aktionsplan zu werben.

Zur Unterstützung des Friedensprozesses wurde zum Abschluss des Gottesdienstes gesammelt. Im Anschluss luden die sechs Gemeinden zu einem geselligen Apéro mit Speck-Zopf und Weißwein ein. „Das ist etwas ganz Besonderes, dieser gemeinsame ökumenische Stationenweg und Gottesdienst mit den Schweizern. Ich bin seit 2008 hier, da gab es das schon“, meinte eine ältere Frau. Eine zweite Rheinfelderin ergänzt: „Das zeigt, im Glauben gibt es keine Grenzen.“