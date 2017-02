Rheinfelden/Schweiz Schwesterstadt schafft mehr Stellflächen am Schützen-Parkplatz

Auf dem Schützen-Parkplatz in Rheinfelden/Schweiz entstehen zwölf zusätzliche Stellplätze. Außerdem ist eine Skate-Anlage geplant.

Parkplätze sind in der schweizerischen Nachbarstadt gefragt. Der Schützen-Parkplatz liegt in der Nähe des Bahnhofs sowie des Bahnhofsaals und auch die Altstadt ist nicht weit. „Der Parkplatz Schützenplatz wird stark genutzt. Es gibt bereits eine Warteliste von Anwohnern, welche gerne eine Parkkarte hätten“, erklärt Christine Schibler, stellvertretende Stadtschreiberin, auf Nachfrage der Neuen Fricktaler Zeitung. Deshalb sollen dort nun zusätzliche Parkplätze durch die Stadt geschaffen werden.

„Geplant ist die Aufhebung von zwölf markierten Parkplätzen sowie die Markierung von 24 neuen Parkplätzen im nordöstlichen Parzellenbereich“, schildert Schibler. Dadurch würde die Zahl der Parkplätze von heute 81 auf neu 93 steigen. Zudem sollen ebenfalls im hinteren Teil drei Parkfelder für Cars markiert werden. Bisher waren diese Parkplätze für Busse unmarkiert. Die Kosten für die zusätzlichen Parkfelder beziffert Christine Schibler auf rund 160.000 Franken. Der Bau eines Parkdecks beim Schützenplatz – wie er auch schon diskutiert wurde – sei zurzeit kein Thema.

Vorgesehen ist hingegen eine Skate-Anlage, ebenfalls im hinteren Teil des Schützenplatzes. Diese soll mit Rabatten von den Parkplätzen abgegrenzt werden. „Zwei so genannte Quarterpipes, also zwei Rampen, sind geplant. In der Mitte werden die beiden Rampen durch eine „Funbox“, eine kleinere zweiseitige Rampe, unterteilt“, schildert Schibler. Diese neue Skate-Anlage soll die bestehende bei der Schulanlage Schützenmatt ersetzen. Das Stadtbauamt rechnet mit Kosten in der Höhe von 30.000 Franken. Gemäß Schibler haben sich Jugendorganisationen dafür eingesetzt, dass es weiterhin eine solche Anlage gibt. Sowohl für die zusätzlichen Parkplätze als auch für die Skate-Anlage liegen die Baugesuche ab sofort bis Montag, 20. März, öffentlich beim Stadtbauamt auf.