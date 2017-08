Rheinfelden/Schweiz Schweizer Rheinfelden deckt sich für Studentenfest mit Riesenmengen Bier ein

Rund 3000 Mitglieder von Studentenverbindungen werden zum Zentralfest vom 1. bis 4. September erwartet. Diese werden sicherlich viel Durst mitbringen.

Das Hotel Schiff am Rhein ist gerüstet, soweit das möglich ist: „Wir werden so viel Bier im Haus haben wie noch nie und zusätzliche Zapfanlagen einrichten. Die Brauerei Feldschlösschen bietet einen speziellen Dienst an, bei dem man jederzeit nachbestellen kann. Es wäre ja schlimm, wenn in Rheinfelden das Bier ausginge“, sagt Betreiberin Heidy Freiermuth mit Blick auf das Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins, das vom 1. bis 4. September erstmals in Rheinfelden stattfindet.

Rund 3000 Mitglieder von Studentenverbindungen werden erwartet. „Unsere 48 Hotelzimmer sind mit Festteilnehmern ausgebucht“, so Freiermuth. Das Hotel Schiff dient für mehrere Verbindungen als Stammlokal. „Wir werden am Freitag und am Samstag bis 4 Uhr offen haben. Entsprechend brauchen wir mehr Personal“, schildert Freiermuth. Sie hofft auf ein fröhliches Fest. „Ich denke, das ist gute Werbung für Rheinfelden.“

Das sieht auch Christian Pelaez so, der mit Samantha Bröchin im Gambrinus wirtet und daneben noch die National-Bar führt. „Wir erwarten, dass es ein riesiges Fest in Rheinfelden gibt. Das ist positiv für uns.“ Sowohl beim Gambrinus als auch beim National wird je ein Zelt auf dem Vorplatz aufgestellt. „Ich gehe davon aus, dass wir sehr viel Bier verkaufen werden. Wir haben zusätzliche Zapfanlagen bestellt.“

Die beiden Betriebe werden bis spät in die Nacht offen halten. Sehr viel los sein dürfte in der Rhein-Mühle von Andy Neaves. Sechs Studentenverbindungen nutzen das Restaurant als Stammlokal. „Wir erwarten sehr viele Leute, sehr viel Arbeit und einen guten Umsatz.“ Er hofft, dass das Wetter mitspielt, denn dann können die 40 Außenplätze genutzt werden. „Wenn nicht, wird es sehr eng.“