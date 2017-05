Rheinfelden/Schweiz Schweizer Nachbarn führen Videoüberwachung auf Inseli und im Stadtpark ein

Um Vandalismus und Vermüllung in den Griff zu bekommen, lässt Rheinfelden/Schweiz das Inseli und den Stadtpark Ost mit Kameras überwachen.

Nach einem Versuchsbetrieb hat die Stadt die endgültige Bewilligung für die Videoüberwachung auf dem Inseli und im Stadtpark Ost erhalten. Die Überwachung soll aber nur temporär erfolgen. Bei schönem Wetter sind das Inseli mitten im Rhein zwischen den beiden Städten Rheinfelden und der Stadtpark Ost stark besucht – nicht nur am Tag, sondern auch nachts.

Dies hat in der Vergangenheit regelmäßig zu Problemen geführt. Aus diesem Grund hat die Stadt eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um Vandalismus, Vermüllung und Lärmbelästigungen in den Griff zu bekommen. Eine davon war die temporäre Videoüberwachung. Laut Stadtschreiber Roger Erdin hat Rheinfelden 2015 einen Versuchsbetrieb mit einer temporären Videokamera gemacht. „Im Anschluss mussten wir der kantonalen Datenschutzbeauftragten einen Bericht abliefern und das Gesuch für eine definitive Bewilligung stellen“, schildert er.

Es hat lange gedauert, doch jetzt liegt diese Bewilligung vor, die jetzt amtlich publiziert werden muss. Aber auch mit dieser neuen definitiven Bewilligung will Rheinfelden keine permanente Videoüberwachung auf dem Inseli und im Stadtpark Ost einführen, wie Roger Erdin schildert: „Die Videoüberwachung erfolgt weiterhin temporär mit jeweils einer mobilen Kamera. Die Überwachung wirkt vor allem präventiv. Wer weiß, dass der öffentliche Raum überwacht wird, verhält sich entsprechend.“

Es sei aber in einzelnen Fällen dank der Videoüberwachung gelungen, Vandalismus oder andere Straftaten aufzuklären. Die Situation auf dem Inseli als beliebtem Treffpunkt und in den Stadtparks habe sich in den letzten Jahren merklich verbessert, so Erdin: „Die Stadt begegnet Vandalismus und Littering im öffentlichen Raum mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Diese reichen von Plakatkampagnen über zusätzliche Kontrollgänge der Polizei und privater Sicherheitsdienste bis hin zur mobilen Jugendarbeit. Insgesamt war die Situation auf dem Inseli und in den Stadtpärken meist unproblematisch.“ Dies soll auch in Zukunft so bleiben.