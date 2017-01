Rheinfelden Schweinchen Lulu auf Stadtbummel durch Rheinfelden

Warum SÜDKURIER-Redakteurin Juliane Schlichter die tierische Begegnung in der Innenstadt von Rheinfelden als gutes Omen für 2017 sieht.

„Komm schnell, da draußen läuft ein Mann mit einem Schwein Gassi!“, ruft die Kollegin vom Anzeigenverkauf nach hinten in die Redaktion. An ihrem Schreibtisch hinter der großen Schaufensterscheibe hat sie fast einen Logenplatz auf das Geschehen in der Kapuzinerstraße und den angrenzenden Friedrichplatz. Falschparker, Menschen mit Einkaufstüten in der Hand oder Hunden an der Leine sind dort normalerweise zu sehen. Ein rosafarbenes Schweinchen hat jedoch Seltenheitswert und muss deshalb unbedingt dokumentiert werden.

Also die Kamera geschnappt und nichts wie hinterher, bevor der Mann mit seinem Schwein wieder verduftet. An der Ecke beim Modehaus Bohn holen wir ihn ein. „Das ist Lulu und wir machen einen Bummel durch Rheinfelden“, sagt der freundliche Herr aus Wehr, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, aber uns gerne seinen tierischen Begleiter vorstellt.

Frierend, denn in der Eile hatten wir die Jacken nicht angezogen, aber mit einem Foto von Lulu auf dem Speicherchip kehren wir an unsere Schreibtische zurück. Und denken: Mit einem Schwein am Jahresanfang kann 2017 nur ein gutes Jahr werden.