Rheinfelden Schwarzarbeit an Flüchtlingsheim ist Fall vor dem Amtsgericht Lörrach

Ein Angeklagter hat mehrere Männer ohne Papiere beschäftigt. Weil er die Arbeitserlaubnis nachreicht, wird das Verfahren eingestellt.

„Einschleusen von Ausländern“ lautete der Vorwurf, wegen dem sich ein 40 Jahre alter Mann am Amtsgericht Lörrach zu verantworten hatte. Um Flüchtlinge ging es dabei nicht, der Angeklagte hatte vielmehr auf einer Baustelle in Rheinfelden Männer beschäftigt, die keine Aufenthalts- und keine Arbeitserlaubnis für Deutschland besaßen. Das Gericht stellte das Verfahren ein, allerdings musste der Mann dafür eine Geldauflage von 3500 Euro zahlen.

Der Angeklagte stammt aus der Türkei und lebt im Elsass. Dort betrieb er eine kleine Baufirma mit sechs Beschäftigten. Über einen Bekannten sei er an den Auftrag gekommen, in Rheinfelden eine ehemalige Tennishalle zu einer Unterkunft für Flüchtlinge umzubauen. Er nahm den Auftrag an und kam mit seiner ganzen Belegschaft nach Rheinfelden. Am 15. Dezember 2015 fand auf der Baustelle jedoch eine Routinekontrolle des Zolls wegen Schwarzarbeit statt. Dabei stellen die Beamten fest, dass vier Mitarbeiter des 40-Jährigen illegal auf der Baustelle arbeiteten. Die vier Türken hatten nur eine kurzfristige nationale Aufenthaltsbewilligung für Frankreich, aber weder Aufenthaltsbewilligung noch Arbeitserlaubnis für Deutschland. „Ich wusste nicht, dass die Leute keine Arbeitserlaubnis hatten“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Eine Woche später, am 22. Dezember, kamen die Zollkontrolleure wieder. Nun waren immer noch zwei Mitarbeiter auf der Baustelle tätig, die keine Arbeitserlaubnis besaßen. „Der Angeklagte sagte, sie hätten gar nicht gearbeitet, nur etwas abgeladen, aber dem war definitiv nicht so, denn einer stand auf einer Leiter und hat etwas an der Decke gemacht“, berichtete der Zollbeamte. Nach dieser zweiten Kontrolle fuhr der Angeklagte nach Paris zum deutschen Konsulat und besorgte für alle Mitarbeiter ein Visum und die Arbeitserlaubnis. Die Bescheinigungen legte er dem Gericht vor. Auch der Zollbeamte bestätigte, man habe im Januar eine dritte Kontrolle gemacht, und nun hätten alle eine Arbeitserlaubnis gehabt. Der Angeklagte hatte bei der ersten Kontrolle eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro beim Zoll hinterlegt, bei der zweiten hatte er 3500 Euro zahlen müssen.

Der 40-Jährige, der inzwischen seine Firma aufgegeben hat und bei einer anderen Baufirma arbeitet, hatte einen Strafbefehl über eine Geldstrafe erhalten, gegen die er Einspruch einlegte. Richter Dietrich Bezzel hielt eine Verurteilung für zweifelhaft, da der Angeklagte das Problem womöglich wirklich nicht kannte, nachher die Genehmigungen besorgt hat und heute gar keine eigene Firma mehr hat. Er regte an, das Verfahren gegen Geldauflage einzustellen. Staatsanwalt Bernhard Bitzenhofer erklärte sich nach anfänglicher Skepsis damit einverstanden. Er bestand jedoch darauf, dass die Geldauflage in Höhe der Sicherheitsleistung des zweiten Falls festgesetzt wird, da der erste Fall fahrlässig, der zweite Fall aber klar vorsätzlich gewesen. Die 2000 Euro von der ersten Kontrolle bekommt der Angeklagte zurück.