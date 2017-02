Rheinfelden Schuldner im Bettkasten und Geld in der Wäschetrommel: Was Hans-Günter Haschock in 40 Jahren als Gerichtsvollzieher erlebt hat

Schuldner im Bettkasten und Geld in der Wäschetrommel: Was Hans-Günter Haschock in 40 Jahren als Gerichtsvollzieher erlebt hat

Obergerichtsvollzieher Hans-Günter Haschock aus Rheinfelden geht nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand. In dieser Zeit hat mehr als 25 Millionen Euro Schulden eingetrieben.

Nach 40 Dienstjahren hat Obergerichtsvollzieher Hans-Günter Haschock seinen Ruhestand angetreten. Von negativen Erfahrungen blieb er weitgehend verschont. Gegenüber den Schuldnern hat er sich immer um Menschlichkeit bemüht, auch wenn sich einer im Bettkasten versteckte. Zum 1. Februar ist Hans-Günter Haschock in den Ruhestand eingetreten. In seinen 40 Dienstjahren als Gerichtsvollzieher und Obergerichtsvollzieher beim Amtsgericht Lörrach hat er im Auto dreimal die Entfernung zwischen Erde und Mond zurückgelegt und mehr als 25 Millionen Euro an Schulden eingetrieben.

Warum es Kuckuck heißt

Haschock wurde in der Lüneburger Heide geboren, fühlt sich aber als Stettener, da seine Eltern zugezogen sind, als er ein halbes Jahr alt war. Seit Anfang der 1980er Jahre wohnt der Witwer in Degerfelden. Die Kinder sind längst außer Haus. „Ich kenne zwei Versionen, weshalb man das Pfandsiegel Kuckuck nennt“, erzählt Haschock. „Wenn man etwas pfändet, wird ja etwas beschlagnahmt, das ist wie der Kuckuck, der sich ins fremde Nest setzt. Die zweite Version lautet, weil früher der Reichsadler drauf war und der etwas zerfleddert ausschaute. Ich weiß aber nicht, was zutrifft.“

In seinem Büro im Keller seines Wohnhauses hat er keine Pfandmarken, Dienstsiegel oder Akten mehr. Das Büro nutzt er nur noch als privaten Arbeitsbereich. Rund 3000 Vollstreckungen vollzog Haschock im Jahr. Der Ton wurde im Laufe der Zeit rauer. „Früher haben die Leute akzeptiert, dass das nicht meine Schuld ist. Das hat sich gravierend geändert. Der Respekt vor einem als Mensch und vor der Obrigkeit hat abgenommen“, meint Haschock, der aber vor negativen Erfahrungen weitgehend verschont geblieben ist.

Einmal wurde er bei einer Wohnungsöffnung von einer psychisch-erkrankten Frau tätlich angegriffen, aber dass er selbst bei einem Termin laut werden musste, kann er an einer Hand abzählen. „Ich hab immer versucht, den Leuten auch zu helfen und ihnen Tipps zu geben“, sagt Haschock. „Es gab sogar Schuldner, die umziehen wollten, und mich gefragt haben, ob die Wohnlage auch in meinem Bezirk fällt. Wenn ich dann nein gesagt habe, haben die gesagt: Dann ziehen wir nicht dahin, wir wollen in Ihrem Bezirk bleiben.“ Von seinem Büro in Degerfelden aus war er praktisch schon immer für Teile von Rheinfelden, Schwörstadt und ein Stück von Lörrach zuständig. "Ganz am Anfang hatte ich Warmbach als Bezirk. Bei so einem sozialen Brennpunkt hat man sich als junger Gerichtsvollzieher oft noch Gedanken gemacht, aber mit der Zeit lernt man, einzuschätzen, was die Leute einem erzählen“, führt Haschock aus. „Ich hab mich aber weniger als Vollstrecker betrachtet und eher als Sozialarbeiter gefühlt, außer wenn ein Schuldner mich verseckeln wollte, dann war er unten durch.“

Was gepfändet wird und was nicht

Gläubiger- und Schuldnerschutz sind gleich gewichtet, auch wenn der Gerichtsvollzieher im Auftrag des Gläubigers handelt. Es gibt gesetzliche Vorschriften, was gepfändet werden kann und was dem Pfändungsschutz unterliegt. Der Gerichtsvollzieher ist nur dem Gesetz verpflichtet und handelt weisungsunabhängig. „Man hat noch einen Ermessensspielraum, wenn etwas pfändbar ist. Wenn es nicht verwertbar ist, hat der Gläubiger ja auch nichts davon.“ Er führt als Beispiel an, dass früher Farbfernseher durchaus noch einen Wert darstellten, während es heute keinen Sinn mehr macht, einen Fernseher zu pfänden.

1970 hatte Haschock die Ausbildung zum mittleren Justizdienst begonnen und sich 1978 für die Sonderlaufbahn als Gerichtsvollzieher beworben. Nach Abschluss des halbjährigen Lehrgangs wurde er nach Rheinfelden versetzt. Auch Kurioses hat er erlebt, wie einen Schuldner, der sich vor ihm im Bettkasten versteckte. Ein anderes Mal tauchte in der Trommel einer Waschmaschine ein hoher fünfstelliger D-Mark-Betrag auf, was sich der Schuldner gar nicht erklären konnte. Einmal musste er in einem Nachtclub nach dem Auftritt einer entblößten Tänzerin auf die Bühne, um mit einer Hebebühne unter die Decke zu fahren und Kuckucke auf die dort hängenden Boxen zu kleben. Beim Verlassen der Bühne klatschte dann das Publikum. „Die haben wohl gedacht, dass das Teil der Show war“, mutmaßt Haschock.

Der Beruf hat sich in den letzten Jahren gewandelt. „Früher war es mehr Außendienst und weniger Büroarbeit. Das hat sich heute umgedreht“, sagt Haschock. „Die gesetzlichen Vorgaben sind viel mehr geworden.“ Im Ruhestand will er sich zunächst keine Termine aufbrummen. Im Gesangsverein Degerfelden ist er nach zehnjähriger Pause wieder Schriftführer geworden und bei einer Nordic-Walking-Gruppe läuft er regelmäßig mit.