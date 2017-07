Rheinfelden Schüler zeigen ihre Talente in der Manege vom Zirkus Lamberti

Die Erst- bis Viertklässler der Hans-Thoma-Schule proben für einen Auftritt im Zirkus Lamberti. Die Aufführung findet an diesem Freitag, 21. Juli, statt.

Wer diese Woche am Schwimmbadparkplatz vorbeikommt, sieht das große bunte Zelt vom Zirkus Lamberti. Hier findet zum ersten Mal das einwöchige Zirkusprojekt der Hans-Thoma-Schule in Kooperation mit dem Zirkus Lamberti statt.

An acht verschiedenen Stationen proben die 170 Kinder der ersten bis vierten Klasse ihre Kunststücke für die zweistündige Aufführung am kommenden Freitag. Das Programm wird zusätzlich vom Zirkus Lamberti ergänzt. Von Jonglage, über Balanceakte auf dem Drahtseil bis zu Kunststücken mit Tauben ist bei den acht verschiedenen Stationen alles dabei. In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien bekommen die Kinder als Schuljahresabschluss die einmalige, komplette Zirkuserfahrung. Von Montag bis Freitag wird von 8 Uhr bis 16 Uhr geprobt. Mittagessen gibt es jeden Tag in der Schule, zwischendurch finden für die Kinder kleine Showeinlagen der Artisten von Lamberti statt. Das Lehrerkollegium packt voll mit an, auch wenn dieses Projekt mehr Zeit in Anspruch nimmt als der normale Schulalltag es tun würde. Mit dabei sind auch viele Eltern. Hierfür wurde extra ein Zeitplan erstellt, wer wann zum Einsatz kommt.

Bei dem Projekt können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Feedback der Eltern, Lehrer und Kinder ist durch und durch positiv. Von Anfang an waren alle begeistert. Die elfjährige Jessica geht in die vierte Klasse und ist Teil der Tuchgruppe. Sie sagt, dass es ihr richtig Spaß mache, Kunststücke mit dem Tuch zu üben und dass sie sich riesig auf die Aufführung am Freitag freue. Auch die neunjährige Aileen aus der Clowngruppe hat Spaß daran, ihre Direktorin in der Show zu veräppeln. Durch das Projekt kam bei ihr der Wunsch auf, auch in Zukunft als Artistin in der Manege aufzutreten. Spiel und Spaß bleiben natürlich auch nicht auf der Strecke. Mittags werden für die Artisten drei Hüpfburgen aufgebaut.

Die Idee für das Projekt hatten die Lehrer, der Zirkus sagte sofort zu. Eine Kooperation mit Lamberti stand für die Schule außer Frage, da der Zirkus regional sehr bekannt ist. Auf Nachfrage, ob es solch ein Projekt nächstes Jahr wieder geben könnte, erklärt Lehrer Sebastian Heinricht, dass dies aufgrund des großen Organisationsaufwands und der Finanzen nicht möglich sei. So mussten die Lehrer etwa über Anzeigen Sponsoren finden, mit der Stadt musste der Veranstaltungsort geklärt werden, und auch, dass dort Wasser und Strom verfügbar sind. Allerdings werde es zukünftig bestimmt ähnliche Projekte für die Kinder geben, sagt Lehrerin Kristina Boos. „Doch am wichtigsten bleibt für alle Beteiligten, dass die Kinder das Glück haben, diese einmalige Erfahrung zu machen“, betont sie.

Die Aufführung findet am Freitag, 21. Juli, 17 Uhr, im Zirkuszelt beim Schwimmbadparkplatz statt. Eintritt: drei Euro.