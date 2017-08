Rheinfelden Schreien gehört dazu  Jonathan Währer bringt Hardcore-Metal nach Rheinfelden

Am kommenden Samstag wird es laut: Da steigt nämlich das Tersicore-Summer-Fest unter der Vacono-Kuppel. Ganze zehn Metal-Bands aus drei Ländern sind mit dabei und werden sich – dem Genre entsprechend – die Kehlen heiserbrüllen.

Wer am Samstagabend lautes Brüllen aus dem Vacono Dome hört, muss sich keine Sorgen machen. Das Brüllen und Schreien ist ein Merkmal einer Musikszene, die in der Region von vielen Bands bedient wird und viele Anhänger hat: Hardcore Metal. Hinter dem Tersicore Summer Fest steckt der 21-jährige Jonathan Währer, der bereits im vergangenen Jahr bei den ersten Vacono-Dome-Festspielen seine Finger im Spiel hatte.

Währer trägt langes Haar und Vollbart – soweit passt das Klischee vom Rocker. Währer trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck eines Regenbogens, Sternchen drumrum und dem lila Schriftzug Death Metal. Also doch keine harten Jungs? Hart ist die Musik, die Währer macht, und am kommenden Samstag nach Rheinfelden bringen wird, auf jeden Fall. Er ist Sänger und Gitarrist der Band Heritage of Unrest, die ihre Musikrichtung als Melodic Deathcore beschreiben. Für den ungeübten Hörer mag sich das alles gleich anhören: laut. „Es gibt sehr viele Strömungen in dem Genre“, sagt Währer. Das charakteristische Schreien aber gehört aber dazu.

Dem Hardcore hat sich Währer langsam – aber zielgerichtet – genähert. „Meine Eltern haben auch schon härtere Sachen gehört, da bin ich reingewachsen“, sagt Währer, der in Schwenningen molekulare Medizin studiert. Seine Band gründete er bereits als Schüler.

Zum Tersicore Summer Fest hat Währer zehn Bands aus drei Ländern geladen, die das Spektrum gut abdecken. Einige kommen aus der Region, die Punkrocker Deutlich sogar aus Berlin. Man kennt sich in der Szene und hält Kontakt – auch, um Auftritte klarzumachen.

Eigentlich wollte Währer das Festival am Schacht in Wyhlen auf dem Gelände der Flying Porkys veranstalten. Er hatte bereits alles geplant, als ihm die Gemeinde einen Strich durch die Rechnung machte. „Es gab Probleme wegen der Rettungszufahrt und auch wegen des Pachtvertrags des Motorradclubs“, erläutert Währer. Als es gerade so aussah, als ob das Festival nicht stattfinden kann, kam die Rettung aus dem Kulturamt. „In letzter Sekunde haben wir die Erlaubnis bekommen, das Fest beim Vacono-Dome zu veranstalten“, sagt Währer.

Damit kehrt er an einen vertrauten Spielort zurück. Denn im vergangenen Jahr, bei den ersten Vacono-Dome-Festspielen, brachte Währer den Hardcore unter die Kuppel und veranstaltete gemeinsam mit dem Jugendreferat ein Open Air. „Als klar war, dass es in diesem Jahr keine Festspiele geben wird, habe ich überlegt, ein eigenes Festival auf die Beine zu stellen.“

Im Schacht wollte Währer keinen Eintritt verlangen – wegen des höheren logistischen Aufwands kostet das Festivals nun acht Euro. Verdienen wird er mit der Veranstaltung nichts, auch die Bands bekommen allenfalls eine Aufwandsentschädigung. „Die wollen ihre Fahrtkosten wieder drin haben, ansonsten geht es einfach darum, aufzutreten, Musik zu hören und Spaß zu haben.“ Es wird eine kleine Runde sein, nur 200 Tickets werden verkauft. Aber auch im Schacht hätte Währer nicht mit viel mehr Leuten gerechnet. Denn viele haben Berührungsängste und können der Musik nicht wirklich etwas abgewinnen. „Diese Vorurteile kann man nur abbauen, wenn man vorbeischaut und zuhört“, sagt Währer. Wer die Musik dann immer noch nicht mag, mag vielleicht die Burger, die Währer als Festivalfutter angedacht hat – auch als vegetarische Variante. Denn wer denkt, alle Rockfans essen Fleisch, trinken Bier und tragen Leder ist einem weiteren Klischee aufgesessen. „In der Szene gibt es viele Vegetarier und Veganer“, sagt Währer.

Tersicore Summer Fest

Das Tersicore Summer Fest findet am kommenden Samstag, 12. August, im Kulturpark Tutti Kiesi statt. Einlass ist ab 15 Uhr, die Veranstaltung endet um Mitternacht. Der Eintritt beträgt acht Euro, limitierte Tickets gibt’s vor Ort (200 Stück). Die Bands: Expellow (Zürich), Improvement (Laax), Deutlich (Berlin), A Saving Whisper (Nürnberg), Inner Sanctum (Freiburg), Erupdead (Basel), Oural (Mulhouse), Child of Pain (Basel), Gutrectomy (Weil am Rhein), Heritage of Unrest (Lörrach).