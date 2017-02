Rheinfelden Schnelle Hilfe für verletzte Fußballer und Skiläufer

Die Orthopädie des Kreiskrankenhauses Rheinfelden arbeitet künftig eng mit dem Sportmediziner Henning Ott zusammen.

Viele Fußballvereine und noch mehr Mannschaften kicken jedes Wochenende im Landkreis. Sportverletzungen an Knie und Fuß sind da an der Tagesordnung. Die Orthopädie im Kreiskrankenhaus Rheinfelden unter der medizinischen Leitung von Chefarzt Professor Stefan Endres reagiert darauf, weil der Behandlungsbedarf von Sportlern aus allen Bereichen hoch ist. „Um noch mehr Kompetenz“ in der Rheinfelder Chirurgie zu gewinnen, sagt Endres, wurde eine neue und enge Zusammenarbeit über den Rhein mit dem Spezialisten für Sportverletzungen, Henning Ott vom Altius Swiss Sportmed Center, entwickelt. Knorpelchirurgie und Kreuzbandrisse gehören zu seinem Alltagsgeschäft.

Der Mediziner bringt langjährige Erfahrung als Sportarzt in die Anstellung bei der Kreiskliniken GmbH mit. Vertraglich ist geregelt, dass Ott jede Woche einen festen Tag für Sprechstunde und Operation in Rheinfelden wahrnimmt, das ist donnerstags. Ansonsten bringt sich Ott „auf Zuruf“ wie Endres sagt ein, insgesamt handele es sich um ein neues „gebündeltes Angebot“. Endres, seit viereinhalb Jahren Chefarzt der Orthopädie, ist selbst aktiver Sportler und erlebt in Kontakt zu Vereinen, dass bei Sportverletzungen in der Regel Anlaufstellen fehlen, die zügig behandeln. Er rechnet damit, dass das Angebot eine Lücke füllt. Die Praxis sieht bisher so aus: Sportler, die sich am Wochenende verletzen, kommen bei einem Notfall ins Krankenhaus und werden untersucht, ansonsten verläuft der Weg für Kassenpatienten über den Hausarzt mit Überweisung zu einem niedergelassenen Orthopäden. Bis ein Termin für eine Untersuchung steht, kann es mitunter Wochen dauern.

Das ist heute auch für Freizeitsportler erfahrungsgemäß eine zu lange Wartezeit. Otts Ziel ist es, mit seiner Behandlung die „Leute zurück in den Sport“ zu bringen, er weiß, dass sich Sportler auch im Freizeitbereich „verstanden wissen wollen“. Auch Amateurfußballer fragen: „Wann kann ich wieder Sport machen und nicht, kann ich wieder Sport machen?“

Henning Ott ist in Rheinfelden/Schweiz in einer sportorthopädischen Praxis tätig und als Belegarzt im Rheinfelder Spital. Der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie bringt große berufliche Kompetenz ein: Ott hat bei VfL Bochum und Borussia Dortmund medizinisch betreut, danach die DFB-Mannschaft U 19 und war zuletzt vor seinem Wechsel leitender Mannschaftsarzt bei der TSG 1899 Hoffenheim. „Ich habe viel erleben dürfen", sagt er rückblickend.

Mit Chefarzt Stefan Endres besteht ein lange Verbindung, beide haben zusammen studiert, ehe sich Ott für die Spezialisierung auf Sportverletzungen konzentriert hat. Er kennt sich mit Gelenken von Spielern der Eishockey-Nationalmannschaft aus, Verletzungen von Skiläufern, Schwingern und auch Curlern. Für Chefarzt Endres stellt die Mitarbeit von Ott eine Erweiterung der guten orthopädischen Qualifikation im Kreiskrankenhaus dar. In der arthoskopischen Chirurgie genießt die Abteilung seit Jahren hohes Ansehen, ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Endoprothetik (künstliche Hüft- und Kniegelenke). Das neue Leistungsangebot habe sich bereits herumgesprochen, stellen Endres und Ott fest. „Wir machen nicht den Müller-Wohlfahrt“ bei den Vereinen, meint Endres, wohl wissend, dass es einen großen Behandlungsbedarf gibt: „Das Feld ist riesig.“