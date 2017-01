Rheinfelden Schnee behindert Forstarbeiten -Riedmatter Höhenweg gesperrt

Der Riedmatter Höhenweg ist wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Nicht alle Stellen im Wald können mit Arbeitsmaschinen erreicht werden.

Wegen Baumfällarbeiten ist der Riedmatter Höhenweg, der Verbindungsweg zwischen Riedmatt und Karsau, seit Montag, 16. Januar, komplett gesperrt. Die Sperrung wird laut Stadtverwaltung bis Freitag, 27. Januar, bestehen. Über das Wochenende vom 21. und 22. Januar wird sie aufgehoben. Weitere Baumfällarbeiten im Stadtwaldgebiet können aufgrund der eisigen Temperaturen derzeit jedoch nicht wie geplant durchgeführt werden. Eigentlich sei der Winter die Hauptsaison für diese Arbeiten, da die Natur in dieser Zeit ruhe, sagt Förster Thomas Hirner. Wegen des starken Schneefalls der vergangenen Tage könnten jedoch nicht mehr alle Stellen im Wald mit den Arbeitsmaschinen und -fahrzeugen erreicht werden. „Wenn etwas passiert, ist der Rettungswagen außerdem nicht rechtzeitig vor Ort“, so Hirner.

Da die Arbeiten in Karsau in der Nähe der Straße stattfinden, ist der Einsatzort für die Arbeiter jedoch gut zu erreichen. Unter den Bäumen, die gefällt werden sollen, sind laut Hirner auch einige von Borkenkäfern befallene Fichten. „Wir müssen das Holz samt den Käfern aus dem Wald bringen, ansonsten verliert es beträchtlich an Wert“, sagt der Förster. Noch könnten die Bäume aber als Stammholz verwendet werden. Würden die Bäume nicht abgesägt, stürben sie langsam ab. Gerade im Straßenbereich sei das gefährlich, da vermehrt Äste auf die Straße fallen könnten, sagt Hirner. Welche Arbeiten in den folgenden Wochen anstehen, kann der Förster derzeit nicht sagen. „Bei diesem Wetter müssen wir von Tag zu Tag entscheiden, was gemacht werden kann.“ In Herten werde derzeit auch gefällt, der Verkehr sei dabei aber nicht beeinträchtigt.