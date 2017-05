Rheinfelden Schnäppchen für Leseratten beim Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Rheinfelden sortiert alte und abgenutzte Bücher, Zeitschriften und CDs aus und schafft somit Platz für Neuanschaffungen.

Neuheiten gibt es keine, aber das eine oder andere Liebhaberstück kann auf dem Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek noch ergattert werden. Die Stadtbibliothek sortiert Altes und Unbeliebtes aus. Besonders für Krimi- und Thriller-Fans gibt es eine große Auswahl zum Stöbern. Die Medien der Stadtbibliothek gehen durch viele Hände, werden gelesen, durchblättert und in Taschen hin und her transportiert. Der Bestand wird deshalb immer mal wieder erneuert, ausgewechselt oder auch ergänzt.

Beim Bücherflohmarkt können die aussortierten Bücher, Zeitschriften und CDs zu günstigen Preis erworben werden. Der Bücherflohmarkt startete gleichzeitig mit der Kulturnacht, in der sich schon zahlreiche Interessierte durch den Bestand wühlten. Die Romane sind auf den Tischen ausgestellt und kein Genre wird ausgelassen. Science Fiction aus dem bekannten Star-Trek-Universum steht gleich neben Fantasy-Romanen bekannter Autoren wie Tad Williams, Terry Pratchett oder Wolfgang Hohlbein. Dazwischen steht der Bilderband „Fest der Farben“ des lokalen Künstlers Willi Raiber oder ein Buch mit Gedichten und Geschichten in alemannischer Mundart.

„Das sind sehr viele Krimis und Thriller, die mag ich nicht so gerne“, meint eine ältere Frau, die dann aber doch zwei Bücher findet, die sie an der Theke bezahlt. Thriller und Kriminalromane nehmen tatsächlich den meisten Raum ein, aber auch historische Romane und Biographien sind zu finden. In „Entführt in der Wüste“ etwa beschreibt der Entführte Harald Ickler das 54-tägige Geiseldrama in Südalgerien von 2003. Romane von Jennifer Donnelly, Doris Gercke, Donna Leon, Hakan Nesser, Anne Rice oder Frank Schätzing reihen sich aneinander. Bekanntes und Unbekanntes, darunter auch Theodor Fontanes „Meine Kinderjahre“, das erstmals 1893 erschien. Durch die Bücher stöbern vorrangig ältere Kunden, die meisten werden fündig. Eine Frau erzählt, dass sie für den Flohmarkt extra aus dem Schweizer Rheinfelden gekommen ist.

Abseits der Romane finden sich ein paar Kochbücher, Themenbücher zu Weihnachten oder Ostern, aber kaum Kinderbücher. „Es gibt nur wenig Kindersachen, weil die gehen richtig kaputt. Bei Büchern für Erwachsene passiert das weniger“, erklärt Miriam Schornstein. Die Mitarbeiterin der Bibliothek sorgt dafür, dass die Bücher nach dem Anschauen wieder richtig einsortiert werden. Kaputte Bücher fliegen auf den Müll. Auf dem Bücherflohmarkt landen Bücher mit Gebrauchsspuren oder solche, die nicht oft ausgeliehen werden oder veraltet sind, wie Reiseführer oder Bücher zur Steuererklärung. Reiseführer gibt es eine ganze Reihe, und auch vereinzelte Bildbände. Außerdem Zeitschriften der Jahrgänge 2014 und 2015, darunter Brigitte, Rolling Stone, GeoSaison, Spiegel, Magazine zu Autos und Computer, Outdoor- und Freizeitaktivitäten oder Kunst.

Für Kinder findet man hier noch am ehesten etwas: Micky-Maus-Heftchen, das Kinder-Galileo-Magazin oder den Kinder-Spiegel. Wie die Bücher kosten auch die Heftchen nur 50 Cent. Elektronische Medien werden ebenfalls angeboten, diese für einen Euro. Hörbücher und Musik-CDs sind meist älteren Datums: Hits der No Angels, „Verschwiegene Kanäle“ von Donna Leon oder Comedy von Ingo Appelt. Die wenigen Wii-, Nintendo-DS- oder PS3-Spiele können für fünf Euro mitgenommen werden. Laut Schornstein wird der Bücherflohmarkt solange veranstaltet, wie es noch aussortierte Medien hat. Deren Anzahl schätzt sie auf eine hohe dreistellige Zahl. Im Magazin stehen noch einige Kartons, es wird nach und nach aufgefüllt. Da lohnt sich auch ein zweiter Besuch.

der Stadtbibliothek: Montag geschlossen, Dienstag von 10 bis 19 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.