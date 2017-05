Rheinfelden Schnäppchen bei Versteigerung: Ein Rennrad für acht Euro

Fundräder-Versteigerung der Stadtverwaltung bietet viele Schnäppchen. Rund 50 Zweiräder kommen unter den Hammer.

Auf der Fundräder-Versteigerung der Stadtverwaltung wurden auch hochwertige Fundräder angeboten und so gut wie alles ging weg. Wegen des schlechten Wetters wurde die Versteigerung vom Friedrichplatz unter das Dach der Stadtbibliothek verlegt. 47 Räder, ein E-Bike und einen Roller konnte Auktionator Frank-Michael Littwin unter die Leute bringen. Die Versteigerung stieß auf einen großen Zuspruch und manche Bieter ersteigerten fünf Räder oder mehr.

Bei Markenrädern wurden auch die Smartphones gezückt und Modell, Baujahr und Preis gecheckt. Die Gebote gingen für einzelne Mountainbikes oder andere Qualitätsräder in die Höhe und einzelne Räder brachten 100 Euro oder mehr. Eine Bieterin, die ein Kinderrad für 25 Euro ersteigern konnte, erzählte, dass es ein Geschenk für ihre Nichte sei. Ihre Schmerzgrenze wäre bei 30 Euro gewesen. „Es war ganz schön spannend, wie es hin und her ging, aber schlussendlich wurde es mir zugesprochen“, freute sich die Karsauerin. Ihr Freund bot ebenfalls eifrig für verschiedene Räder, welche er herrichten wollte, um sie dann im Freundeskreis weiterzugeben, wie sie erzählte.

Für das E-Bike fehlte der Schlüssel zum Akku. „Das ist ein bisschen die Katze im Sack“, so Littwin. Trotzdem wurde eifrig für das E-Bike geboten und der Zuschlag bei 100 Euro erteilt. Ein echtes Schnäppchen konnte Jakob Zwigart machen. Er ersteigerte ein Rennrad für acht Euro. „Ich habe schon mehrere Räder. Ich werde es aufbereiten und ein bisschen damit fahren, dann schaue ich, ob ich es behalten will“, erklärte der Rheinfelder. Während sich für ein Mars-Mofa von 1976 auch nach Halbierung des Angebotspreises kein Bieter fand, stieß der neuere Baotian-Roller auf großes Interesse und wurde von Erhard Späth aus Schwörstadt für 100 Euro ersteigert. „Ich hab’ noch zwei Oldtimer, die ich restauriere. Das ist eine Kleinigkeit für mich“, meinte er. Den Roller wollte er behalten und auch nutzen.

Ganze 220 Euro legte Stefan Brugger für ein schnittiges Sportrad hin. Es war das „Highlight der Auktion“, wie Littwin ankündigte. Das Rad kaufte der frühere Eichsler für sich. Seine Freundin Elisabeth Baureithel, ersteigerte ein grün lackiertes, mit Blumen verziertes Damenrad für 35 Euro. „Ich wäre noch deutlich höher gegangen“, sagte Baureithel, der das Rad nicht nur gefiel, sondern sie auch ein neues brauchte. „Ein Reifen ist platt, ansonsten ist es in 1A-Zustand. Keine Spur von Rost und alles dran.“ Räder, die beim ersten Durchgang keine Käufer fanden, bot Littwin in einer zweiten Runde zum halben Preis an.