Rheinfelden Schnäppchen aus der Garage beim ersten Garagenflohmarkt

Zum ersten Mal gibt es einen Flohmarkt in der Siedlung. Das Interesse am Angebot bleibt aber hinter den Erwartungen der Teilnehmer.

Beim ersten Garagenflohmarkt am Samstag unter dem Motto „Ausmisten macht glücklich“ in der Siedlung ist der große Besucheransturm ausgeblieben. Dennoch gab es in den Garagen Kurioses zu entdecken, etwa eine Suppenterrine des früheren Oberbürgermeisters Herbert King. Über die ganze Siedlung verteilt haben sich rund 50 Haushalte beteiligt.

Schon in der Josefstraße zogen bunte Luftballons Schnäppchenjäger, Sammler und Neugierige auf das Grundstück von Klaus Karpstein. „Ein bisschen ging was“, sagte er, der alles anbot, was sich in Haus und Garage angesammelt hatte. Schmucksteine, eine Elektro-Heizung, eine Kettensäge, aber auch einen Schweizer Haaraffe-Tornister und eine hölzerne Form für Glasbläser, die er auf 80 Jahre schätzte. Von seinen rund 20 Besuchern seien fünf Osteuropäer gewesen, die sich als Händler auskannten, erzählte der Hobby-Verkäufer. Jeder der Profis habe einen Shell-Kanister in die Hand genommen. Gerne hätten sie den für ein oder zwei Euro mitgenommen, um ihn gewinnbringend zu verkaufen, sagt Karpstein. Für den Kanister verlangt Karpstein aber 25 Euro. Bei einem anderen Gegenstand hat er erst durch eine Besucherin erfahren, was er da genau anbietet: Eine Designer-Zitronenpresse von Alessi.

Deutlich mehr Garagen waren in der Lindenstraße geöffnet. Bei Martin Callies bot Tochter Giselle für einen kleinen Obolus turnerische Showeinlagen auf dem Schwebebalken im Garten an. Zum Stöbern gab es ausrangierte Kinderbekleidung und Kinderspielzeug, darunter ein Mercedes-Benz-Bobby-Car, sogar mit Stern. Aber auch eine große Zimmervoliere und ein Smoker warteten auf einen neuen Besitzer. Callies hätte sich mehr Kunden gewünscht. „Es war verhalten“, sagte er. In fünf Stunden habe er nur sechs oder sieben Käufer gezählt.

Ein bisschen weiter die Lindenstraße hinunter verkauften Alina Schwarz (16 Jahre) und ihr Bruder Jonas (14) ebenfalls ausrangiertes Spielzeug und Jugendbücher – und selbstgemachte Waffeln. Wie in den anderen Garagen waren auch ihre Waren in gutem Zustand. „Das sind vor allem seine alten Sachen, aber ich habe damit auch gespielt. Von meinen habe ich mich noch nicht getrennt, die nutzt meine kleine Schwester noch“, erzählte Alina. Die beiden schätzten, dass 30 bis 40 Leute vorbei gekommen seien. „Die meisten haben nur geguckt, manche haben was gekauft, vor allem Waffeln.“

Auch in der Alemannenstraße, in der Wiesen- oder Blauenstraße lockten Biergarnituren, Luftballons oder Sonnenschirme. In der Belchenstraße lud Monika Weiler in eine Garage ein, die fast schon wie ein Antiquitätenhandel anmutete. Da stapelten sich Teller und Tassen, Gläser, Kaffee- und Teeservices, alte Bilder und eine ganze Reihe Suppenterrinen. Eine Suppenterrine habe dem früheren Oberbürgermeister Herbert King gehört, erzählte Weiler. Die Idee eines Garagenflohmarkts fand sie grundsätzlich gut. Es habe aber an Werbung gemangelt und eine Ausschilderung zur Siedlung wäre hilfreich gewesen. In fünf Stunden habe sie nur 18 Euro einnehmen können. „Leute kommen, es wird geplaudert, aber verkauft fast nichts“, sagte Weiler. Immerhin der Enkel habe Spielzeug verkauft und sein Taschengeld aufgebessert.