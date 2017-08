Rheinfelden Schmugglergilde macht Warmbach zur Partyoase

Die Schmugglergilde Warmbach hat drei Tage lang ihr Sommernachtsfest gefeiert.

Mit einem vielfältigen musikalischen Angebot, das von den Party-Formationen Voice X und Starlights gestaltet wurde, sowie zahlreichen gastronomischen Angeboten begeisterte die Schmugglergilde Warmbach am Wochenende bei ihrem traditionellen Sommernachtsfest.

Dass das Sommerfest der Schmugglergilde in vielen Jahren zu einer festen Größe im Jahreskalender am Hochrhein werden konnte, ist vor allem der akribischen Organisation der Mitglieder zu verdanken. Dazu zählen in jedem Jahr auch die lange Vorbereitungszeit und der logistische Aufwand, um die Partymeile an der alten Schule in Warmbach zu einer Wohlfühloase mit Vorbildcharakter zu gestalten.

Thomas Grießl, Vorsitzender der Schmugglergilde Warmbach, zeigte sich so auch in diesem Jahr – von Freitag bis Sonntag – hoch erfreut über eine Vielzahl von Stammgästen, die seit Jahren zum Sommerfest kommen um das gemütliche Ambiente und das gesamte Drumherum in vollen Zügen zu genießen. Hochbetrieb herrschte auch in der Küche, wo die Schmuggler heiß begehrte Filet-Spieße, Calamares, Wurstsalat und viele andere Speisen zubereiteten. Die sommerliche Hitze lockte derweil die Besucher an die Bars mit Bier-, Wein – und Cocktailangeboten, während zu späterer Stunde die Kellerbar der Schmuggler Hochbetrieb zu verzeichnen hatte.

Keine Probleme gab es hinsichtlich der Parkplatzsituation für die Gäste des Sommerfestes. Wie Grießl berichtete, habe man aufgrund der Baustellensituation in Warmbach sogar mehr Parkplätze zur Verfügung stellen können. Dies habe daran gelegen, weil die Besucher im abgesperrten Baustellenbereich beidseits der B 34 parken konnten.