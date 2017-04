Rheinfelden Schmugglergilde belebt Konzertabend nach 30 Jahren Pause

Die Schmuggler-Musik veranstaltet nach drei Jahrzehnten Pause am 20. Mai einen Konzertabend in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach.

Die Schmugglergilde plant Großes. Nach rund 30-jähriger Pause soll es wieder einen eigenen Konzertabend mit leichter Unterhaltung geben. Der findet am Samstag, 20. Mai, um 20.15 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Hans-Thoma-Halle Warmbach unter dem Motto „Hit-Mix & Stars“ statt. Ob Moovie-Stars, Michael Jackson oder italienische Schlager: Alles wird zu hören sein. Im Anschluss gibt es Musik und Tanz mit Alleinunterhalter „Ole“, den die Vereinsmitglieder vor einiger Zeit im Montafon bei einer Veranstaltung kennen gelernt haben. Für Bewirtung ist ebenfalls gesorgt.

„Wir wollten endlich mal wieder etwas Außergewöhnliches machen“, beschreibt Daniel Schwarz, stellvertretender Vorsitzender, die Motivation für einen Konzertabend. Früher, da habe es die legendären Herbstkonzerte gegeben. Doch irgendwann in den 1980er Jahren sei dies wieder eingeschlafen. Seitdem aber mit Daniel Strozzi vor zirka viereinhalb Jahren ein neuer Dirigent das Zepter bei der Schmuggler-Musik in der Hand hat, spukt die Idee einer Wiederauflage in den Köpfen. „Es war von Anfang an mein Ziel, die Schmuggler wieder in Richtung Konzertabend zu führen“, betont Strozzi und ist froh und stolz, dass er jetzt am Ziel ist.

Seit einigen Wochen wird intensiv geprobt. „Wir wollten auch nicht ein Konzert im Stile eines klassischen Musikvereins geben“, lässt Strozzi durchblicken. Leichte Unterhaltung, die einfach nur Spaß macht, sollte es für diesen Abend sein. „Es soll sowohl für uns als auch fürs Publikum ein Highlight werden“, erwartet der Dirigent. Und für diesen Hit-Mix hat er spezielle Arrangements, die passgenau für die Schmuggler-Musik geschrieben sind, angeschafft. Und dass die Schmuggler „nur“ 21 aktive Musiker sind in den Registern Trompete, Tenorhorn, Bariton, Posaune und Schlagzeug, also eine echte Brass-Formation, so Strozzi, ist dem Musikchef geradezu recht. Und so betont er: „Lieber klein und fein.“

im Vorverkauf für den Konzertabend am 20. Mai gibt es im Musikhaus Linsin (Schildgasse), bei Getränke Baumgartner (Alte Landstraße) und auch bei den Mitgliedern der Schmugglergilde.