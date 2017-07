Rheinfelden Schmuggler feiern drei Tage lang ihr Sommernachtsfest

Die Schmugglergilde Warmbach lädt von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, zum Sommernachtsfest auf den Schulhof der Alten Schule ein.

Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils ab 20 Uhr. Die Band The Voice X eröffnet am Freitag das Fest und sorgt für Partystimmung, schreibt die Gilde in einer Mitteilung.

Am Samstag werden die Festbesucher erstmals von der Partyband Starlights aus Philippsburg unterhalten. Der Eintritt an beiden Tagen beträgt vier Euro. Am Sonntag wird ab 11 Uhr die Blaskapelle Eichsel das Frühschoppenkonzert gestalten.

Festausklang ist gegen 15 Uhr. Es wird gewirtet. Die Anfahrt ist durch den Thomaring bis zur Alten Schule in Warmbach möglich.