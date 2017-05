Rheinfelden Schmuggler-Musik feiert beim ersten Konzertabend seit 30 Jahren gelungenes Comeback

Die Schmuggler-Musik begeistert beim ersten Konzert seit 30 Jahren. Hit-Mix für alle Generationen in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach.

Allen Schmuggler-Freunden wurde am Samstag in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach ein Leckerbissen der ganz besonderen Art geboten. Es war eine spannungsvolle und gelungene Premiere, denn nach drei Jahrzehnten Pause machte die 21 Mann starke Musiktruppe richtig tolle „Schmuggler-Musik“.

Knapp 300 Gäste saßen an den Tischen, um sich von dieser Power-Band in einen internationalen Hit-Mix für alle Generationen entführen zu lassen. „Das ist Warmbach: Jeder Schmuggler hat Familie, Verwandte, Freunde und Fans; und die sind alle hier“, beschreibt Gast Marion Sailer die Stimmung.

Tosenden Applaus gab es zu Beginn und zum Schluss des „Hit Mix & Stars“-Konzerts unter der Leitung Daniel Strozzis: Das Orchester, das sich Monate lang auf den Auftritt vorbereitet hatte, bot ein spannendes Repertoire, eben Musik, die den Akteuren und den Gästen bestens gefiel. Ob Hits von Abba und Michael Jackson, Marschklänge, Bossa Nova oder Romantik – die musikalische Darbietung versetzte die Zuhörer in Euphorie. Die Schmuggler spielten in der Besetzung einer Brass-Band und begeisterten mit Soloeinlagen. Dazu erläuterte Lara Heckenberger, die mit viel Charme durchs Programm führte: „Eine Brass-Band ist eine Blasmusikformation, die ausschließlich aus Blechinstrumenten und Schlagwerk besteht. Aus diesem Grund finden sie heute auf der Bühne keine Holzblasinstrumente; aber das genau macht den Charme der Schmuggler-Musik aus“.

Die Schmuggler bewiesen bei dieser neuen Konzertauflage ein großes Maß an Sicherheit und Flexibilität, auch wenn der stellvertretende Vorsitzende Daniel Schwarz zur Begrüßung gestand: „Wir sind alle sehr nervös.“ Nach dem Konzert wurde in der Hans-Thoma-Halle ausgelassen getanzt.

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern wurden Dietmar Widmer, Frank Stehle und Bernd Herzog ernannt; sie spielen seit 50 Jahren in der Schmuggler-Musik. Dieselbe Ehre wurde außerdem den Passivmitgliedern Brigitte Gantert, Werner Mossbrugger, Arnold Wein, Herrmann Hamburger und Werner Linsin zuteil.