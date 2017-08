Rheinfelden Schmetterlingsexkursion des Nabu zeigt eine farbenprächtige Welt

Eine Schmetterlingsexkursion von der Nabu-Ortsgruppe Lörrach im Biotop Bleichweiher in Minseln zeigte die unglaubliche Vielfalt der bunten Tiere – und räumte auch gleich einmal mit einem bekannten Vorurteil auf.

Schmetterlinge sind so zart, dass viele Menschen glauben, man dürfe sie nicht mal berühren, weil sie dann nicht mehr fliegen können. Dass dies nicht stimmt, erläuterte Andreas Lang von der Nabu-Ortsgruppe Lörrach bei der Schmetterlingsexkursion in Minseln. Außerdem lernten die Teilnehmer auf der Tour, die im Rahmen der Aktion „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“ stattfand, dass Brennesseln nicht nur gesund für Menschen sind.

Ausgestattet mit speziellen Fangnetzen, Fotoapparat und Fachbüchern war eine neunköpfige Gruppe rund um den Bleichweiher unterwegs. Passend zum diesjährigen Minseler Motto „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“ hatte die Ortsverwaltung zu der Tour geladen, auf der die Teilnehmer auf Tuchfühlung mit Schmetterlingen, Faltern, Heuschrecken und Libellen gehen konnten.

Weltweit rund 160 000 Arten

Die zweistündige Exkursion führte durch das geschützte Biotop Bleichweiher mit seinen verschiedenen Lebensräumen. Eigentlich war es am Sonntag schon ein bisschen zu spät für eine Schmetterlingsexkursion, zudem mögen die meisten Schmetterlinge keinen Wind, und von dem gab es bei der Exkursion genügend. „Die erste Schmetterlingsgeneration ist bereits fertig, sie sind aktuell als Raupen unterwegs und nur mühsam zu finden. Schmetterlinge sieht man am besten im Frühling oder im Frühsommer“, erklärte Andreas Lang. Was momentan an Schmetterlingen durch die Lüfte fliegt, ist die zweite Generation, wie beispielsweise der Tintenfleckweißling, drei Bläulingsarten wo die Männchen blau gefärbte Flügeloberflächen haben, das große Ochsenauge und das Wiesenvögelchen, ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter.

Einige dieser Schmetterlinge gingen bei der Exkursion im wahrsten Sinne des Wortes „ins Netz“, sie durften angefasst und unter die Lupe genommen werden. Lang sprach von 180 Arten Tagfalter im Land, weltweit sind 160 000 Arten beschrieben, hinzu kommen aber noch viel mehr Lepidoptera – so der lateinische Fachausdruck – die man noch nicht kennt.

Man unterscheidet zwischen Tag- und Nachfalter, letzterer ist, wie der Name schon verrät, nur in Dunkelheit zu sehen. Was die Gruppe zudem beeindruckt hat und bei normalen Spaziergängen bislang keine Beachtung fand: An der Brennnessel wurden Gespinste mit vielen kleinen Raupen des Kleinen Fuchses gefunden, diese Raupengespinste sind schwarz mit schmalen, gelben Streifen. Auch die Raupen des Tagpfauenauges ernähren sich von der Brennnessel, hier sind die Raupen ebenfalls schwarz, aber mit ganz vielen, sehr kleinen weißen Pünktchen. Die Brennnessel dient vielen schönen Tagfaltern, beziehungsweise ihren Raupen, als Nahrungsquelle, da sie enorme Nährstoffe enthalten. Die Schmetterlingsexkursion hat allen Teilnehmern sehr gut gefallen und war ein gelungener Beitrag zum Meisler Schmetterlingsjahr. „Man sieht viele kleine Schmetterlingsthemen in Minseln. Blumentöpfe, Gärten und Wiesenstücke mit blühenden Blumen aus der Saat der im Dorf verteilten Schmetterlingspflanzensamen. Vereinzelt schmücken gehäkelte oder gezeichnete Schmetterlinge die Häuserfenster“, freute sich Ortsvorsteherin Eveline Klein am Sonntag. Passend dazu hatte Klein den Teilnehmern Schilder mit dem Meisler Schmetterlingslogo mitgebracht.

Ruth Franzke, die in der Kirchgasse wohnt und sehr aktiv zum diesjährigen Motto ist, trug bei der Wanderung sogar einen schmückenden Schmetterling um den Hals. Zum Abschluss der Schmetterlingsaktion findet ein Schmetterlingsfest im Dorf statt, versprach Klein.