Rheinfelden Schlosskonzerte in Beuggen werden trotz Verkauf fortgesetzt

Gute Nachrichten für Klassikfans: Die beliebten Schlosskonzerte werden auch nach dem Verkauf des Schlosses Beuggen stattfinden. Das Jahresprogramm mit hochkarätigen Künstlern erfahren Sie hier.

Groß war die Freude und Erleichterung bei den zahlreichen treuen Besuchern der Schlosskonzerte Beuggen, als feststand, dass die beliebte Klassik-Reihe auch nach dem Besitzerwechsel im Schloss weitergeht. Auch künftig wird Schloss Beuggen das stilvolle Ambiente für hochklassige Kammermusik-Konzerte mit renommierten Interpreten bieten. Nun liegt das neue Jahresprogramm 2017 vor.

Dem Organisations-Team Denis Severin, Tatiana Korsunskaya und Liane Klingler ist es dank guter Kontakte in der Musikszene gelungen, wieder internationale Spitzenmusiker nach Schloss Beuggen zu holen. Die Saison umfasst sechs Konzerte in abwechslungsreichen Besetzungen. Das Organisationstrio freut sich, dass der Hauptsponsor, die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die Reihe auch in der neuen Saison weiterhin unterstützt. Ein großer Dank geht auch an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, den neuen Eigentümer von Schloss Beuggen, Kai Flender, und den Geschäftsführer des Schlosshotels Beuggen, Christian Herzog, die es ermöglicht haben, dass diese traditionsreiche und beim Publikum überaus geschätzte Konzertreihe fortgesetzt werden kann. „Wir haben volle Unterstützung“, berichtet Denis Severin über sehr positive Gespräche mit der Stadt Rheinfelden. Das Kulturamt ist nun Mitveranstalter der Schlosskonzerte in Beuggen.

Überaus positiv seien auch die Gespräche mit dem neuen Besitzer von Schloss Beuggen verlaufen, so Severin. Die Konzerte werden entweder im Bagnatosaal, der renovierten Ritterkapelle oder der Schlosskirche stattfinden, das werde man nach den Umbauarbeiten sehen.

Das steht bei den Schlosskonzerten auf dem Programm