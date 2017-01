Rheinfelden Schloss Beuggen bleibt Pilgerstation auf dem St. Jakobsbweg

Pilgern auf dem Jakobsweg ist längst zu einer Bewegung geworden. Der Theologe Detlef Lienau, der in der Kommunität Schloss Beuggen lebt, verfügt selbst über langjährige Pilgererfahrung und bietet immer wieder seine Begleitung auf Touren an.

Was in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt ist: Schloss Beuggen liegt auf der Route des St. Jakobswegs von Waldshut nach Basel und seit etwa zehn Jahren besitzt die Kommunität einen Pilgerstempel für den Pilgerpass. Er kommt auch zum Einsatz. Der Stempel trägt ein symbolisches Wellenmotiv, das für den Rhein steht, und eine abstrahierte Jakobsmuschel sowie den Schriftzug Kommunität Beuggen Schloss. Der Abschnitt des St. Jakobswegs gehört zu den eher unbekannten, betont Lienau, dennoch finden immer wieder Pilger auf ihm nach Beuggen und zur Kommunität, da der Pilgerführer auch Schloss Beuggen beschreibe. „Es ist keine große Menge“ im Jahr, heißt es, im Schnitt sind es um die zehn Personen. Sie erhalten als Nachweis, dass sie auf der Pilgerroute sind, einen Stempel im Pilgerpass.

Pfarrer Lienau verweist auf die hohe Bedeutung des Passes aus spanischer Sicht. Er gilt als Zeugnis nach außen und spielt auch „für einen selbst“, wie Lienau sagt eine wichtige Rolle. Das hat er selbst erlebt, als er vor fünf Jahren auf der St. Jakobsroute in Spanien unterwegs war. Der Stempel an sich werde keiner Reglementierung unterworfen. Deshalb ist auch der Stationsnachweis der Kommunität frei gestaltet. Die Kommunität wird auch nach dem Eigentümerwechsel des Schlosses sich als Pilgerstation anbieten, betont Lienau: „Das wird fortgesetzt.“

Für ihn erscheint es aber wichtig, dass es weiter eine offene Kirche gibt, wie es die Schlosskirche bisher auch nachweislich ausgewiesen ist. „Wir gehen davon aus, dass dies weitergehen wird.“

Lienau verlässt sich dabei auf entsprechende vertragliche kirchliche Vereinbarungen. Auch die Radwegekirche existiert noch, entsprechende Logos und Zertifizierungen dazu sind in der Vergangenheit erfolgt. Pilger, die in der Kommunität anklopfen, sind unterschiedlich, berichtet Lienau. „Wir haben Pilger, die setzen sich eine Stunde hin und machen nur kurz Station, um weiterzuziehen, andere bleiben ein paar Tage. Es kommen auch Menschen, die möchten in Beuggen geistlich und seelsorgerisch betreut werden. „Für die, die bisher kamen, ist es eine wichtige Geschichte“, erlebt er dabei. Pilgern bedeute für alle, die sich auf den Weg machen, nach seiner Erfahrung, „rauskommen aus dem Alltag und sich neu orientieren“. Wie lange gepilgert wird, könne ganz unterschiedlich sein. „Ich mache immer zwei Wochen“, erzählt er. Pilgern bedeute auch Beschränkung. Das gelte für das Gewicht des Gepäcks und die Bereitschaft, „nicht alles im Vorfeld zu regeln“. Die Erfahrung in der Kommunität mit Pilgern zeige auch, dass sie „sehr gesprächsbereit“ seien und am Austausch interessiert. Die Kommunität sehe sich „inhaltlich nah dran“ an den Pilgern und biete ihnen auch die Möglichkeit zu beten.