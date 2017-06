Rheinfelden Schlagerstar Michael Wendler kommt zur Rheingaudi ins Tutti Kiesi

Der Sänger kommt als Ersatz für Anna Maria Zimmermann nach Rheinfelden, die kurzfristig absagen musste. Doch damit ist die Starriege noch lange nicht komplett: Auch DJ Ötzi und Mickie Krause heizen beim großen Schlagerfestival am 23. und 24. Juni mit ein.

In knapp drei Wochen geht das Schlagerfestival Rheingaudi im Tutti Kiesi in seine zweite Auflage. Auftreten werden am 23. und 24. Juni Stars wie DJ Ötzi, Mickie Krause, Willi Herren sowie die Band Dorfrocker.

Eine jedoch musste absagen, der Ersatz aber kann sich für Schlagerfans sehen (und hören) lassen. Martin Schmähling ist neben Frank Räuber Organisator der Rheingaudi. Nach dem verregneten ersten Versuch im letzten Jahr hofft er nun insbesondere auf besseres Wetter.

„Wir sind mit den Vorbereitungen gut im Plan, die Stadt hat bereits alles abgenommen und die entsprechenden Genehmigungen liegen vor“, erklärt Schmähling, der als diesjähriges Ziel 1500 Besucher pro Tag angibt. Auch wenn das letztjährige Festival im Allgemeinen gut aufgenommen wurde, gibt es 2017 einige Neuerungen: Darunter eine neue Bühne, die näher an den Zuschauern angebracht ist, sowie eine Videoleinwand im Hintergrund, welche die Konzerte live auf den Platz überträgt. Die Besucher können außerdem einen Festivalpass für Freitag und Samstag erwerben und sich auf ein breiteres Angebot an Speisen und Getränken freuen.

Berggeister Nollingen dabei

Die Vorverkauf läuft bislang deutlich besser als im letzten Jahr, so ist die VIP-Lounge für Freitag bereits ausgebucht und für Samstag sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Ansonsten sei aber noch genug Platz für Besucher, die sich spontan zum Kommen entscheiden, fügt Schmähling hinzu. Der auf Festivals dieser Größenordnung besonders wichtige Aspekt der Sicherheit wird ebenso in den Fokus genommen. Schmähling lobte hierbei insbesondere die Zusammenarbeit mit Securityfirmen, dem DRK sowie der Feuerwehr. Zudem beteiligen sich in diesem Jahr auch andere Vereine an der Umsetzung der Rheingaudi, beispielsweise die Berggeister aus Nollingen. Dass geplante Showacts kurzfristig ausfallen müssen, wie es im letzten Jahr am Freitag vorkam, scheint aktuell eher unwahrscheinlich.

Dennoch gibt es noch eine Programmänderung: Schon vor einigen Tagen musste Anna-Maria Zimmermann ihren Auftritt absagen, doch Ersatz ist bereits gefunden. Schlagersänger Michael Wendler, der 2016 verletzungsbedingt nicht auftreten konnte, wird dafür in diesem Jahr auf der Bühne stehen. „Wir freuen uns, dass Michael Wendler kurzfristig zugesagt hat, da Anna-Maria Zimmermann ihren Auftritt aufgrund von TV-Aufnahmen bei Florian Silbereisen nicht wahrnehmen kann“, so Schmähling. Somit wird es also keine Lücke im Programm geben.