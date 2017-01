Rheinfelden Schlagerfestival Rheingaudi geht in die nächste Runde

Frank Räuber und Michael Schmähling veranstalten im Juni erneut ein Schlagerfestival mit Mickie Krause und DJ Ötzi im Tutti-Kiesi in Rheinfelden.

„Geh’ mal Bier holen“, „Zehn nackte Friseusen“ oder auch „Finger im Po, Mexiko“. Diese klangvollen Titel stammen aus der Feder von Mickie Krause. Wem das jetzt nichts sagt (und auch nicht zusagt), muss nicht unbedingt weiterlesen. Alle anderen dürfen sich freuen, denn Krause, DJ Ötzi, die Dorfrocker, Mia Julia und noch einige mehr werden bei der zweiten Auflage der Rheingaudi im Tutti-Kiesi auftreten.

Die Macher Frank Räuber und Michael Schmähling wünschen sich dafür nur eines – besseres Wetter. „Meine Frau hat am zweiten Festivaltag zu mir gesagt, dass ich noch nie so elend ausgesehen hätte“, sagt Schmähling und allein bei der Erinnerung daran huscht ein gequälter Ausdruck über sein Gesicht. Und schön war’s wirklich nicht: Der erste Festivaltag fiel aus, weil der Hauptact, Vanessa Mai, wegen eines Fernsehauftritts abgesagt hatte. Der zweite Tag fiel buchstäblich ins Wasser. „Es hat geschüttet wie aus Eimern, das sieht man sein ganzes Geschäft davon fließen“, sagt Räuber. Ein kompletter Reinfalls war’s aber nicht. „Wir hatten etwa 1300 Besucher und die haben uns sehr positives Feedback gegeben“, sagt Schmähling. Deshalb haben Räuber und Schmähling im Sommer vergangenes Jahr schon die Verträge mit Mickie Krause klar gemacht. „Der Name zieht auf jeden Fall, ebenso wie die Dorfrocker und DJ Ötzi“, sagt Räuber, der sich auf letzteren ganz besonders freut. „DJ Ötzi ist einfach schon lang im Geschäft. Der ist cool und den will ich mal sehen.“ Beide hoffen auf etwa 1500 Besucher pro Tag – was mit stabilerem Wetter kein Problem sein sollte.

Die VIP-Lounge ist für Freitag bereits ausgebucht und auch so lief der Vorverkauf besser als im vergangenen Jahr. „Viele haben Karten als Weihnachtsgeschenke bei uns gekauft“, sagt Räuber. Für die zweite Auflage haben sie sich einige Änderungen überlegt. Zum einen gibt es einen Festivalpass für beide Tage. Auch am Catering haben sie ein bisschen was gedreht. „Interessanterweise haben sich viele Kaffee und Kuchen gewünscht. Das wird’s geben und generell ein breiteres Angebot an Speisen und Getränken.“ Die Berggeister Nollingen haben bereits jetzt ihre Hilfe zugesagt, ein weiterer Verein ist interessiert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt sowie anderen Institutionen funktioniert reibungslos. Zwar gehören Mickie Krause und Co. zu den großen Namen im Geschäft – die ganzen dicken Fische, wie Helene Fischer oder Andreas Gabalier, können und wollen sich Räuber und Schmähling nicht leisten. „Für Gabalier alleine hätten wir bei der Festivalgröße fürs Ticket 200 Euro verlangen müssen“, so Räuber. Hinzu komme, dass häufig 50 Prozent der Gage per Vorkasse gezahlt werden müssen. Aber – es gibt schon noch einige Namen, die für die Zukunft interessant sind. „Wir wollen ja gar nicht unbedingt bei Schlager bleiben. Die Beginner wären da was oder auch Boss Hoss und Milo.“

Mit der Besetzung für 2017 sind beide aber sehr zufrieden. „Der Ballermann hat, bis auf Jürgen Drews, nicht viel mehr zu bieten“. Einzig das Wetter muss jetzt mitspielen. Aber da ist Schmähling gelassen. „Zum einen war das letztes Jahr für Rheinfelden ein historischer Guss, der kommt bestimmt so schnell nicht noch mal.“ Zum anderen, da sind sich beide einig: „Schlimmer geht’s nicht.“



Freitag, 23. Juni, 20 bis 24 Uhr (Einlass 19 Uhr); Samstag, 24. Juni, 14.45 Uhr bis 24 Uhr (Einlass 14 Uhr) Infos und Tickets unter www.rheingaudi.de