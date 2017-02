Rheinfelden Schillerschule wird im neuen Schuljahr Gemeinschaftsschule

Die Schillerschule darf zum neuen Schuljahr als Gemeinschaftsschule starten. Am 16. März findet ein Infonachmittag für Eltern statt.

Als eine von fünf Schulen im Land wird die Schillerschule zum Schuljahr 2017/18 als Gemeinschaftsschule starten können. Dies hat das Kultusministerium am Donnerstag bekanntgegeben. Schulleiter Hans Peter Brugger ist von der Zusage zwar nicht wirklich überrascht. „Von der Konzeption her war’s klar.“ Freuen tut es ihn natürlich trotzdem – riesig, wie er auf Nachfrage am Freitag erklärte.

„Es es ist die Schulform, die in der Stadt bislang gefehlt hat“, so Brugger. Eine Form, die der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Zeitgeist gerecht werde. Von Null auf Hundert wird die Gemeinschaftsschule im September nicht starten. „Wir beginnen in den fünften Klassen, die übrigen Jahrgänge bleiben Werkrealschule.“ Dies habe auch den Vorteil, dass Brugger für diese Klassen – er plant mit Dreizügigkeit – geeignetes Personal abstellen kann. „Einige unserer Kollegen haben die einjährige Ausbildung zum sogenannten Lehrcoach gemacht.“ In Gemeinschaftsschulen sind die Klassenschlüssel kleiner, statt 31 sitzen 28 Kinder in einer Klasse. „Das klingt jetzt nicht viel, aber das wirkt sich schon aus.“ Mit diesem Schlüssel wäre es auch durchaus denkbar, vier fünfte Klassen zu erreichen. „Wir rühren ja schon länger die Werbetrommel für die Gemeinschaftsschule.“ Aktuell besuchen 371 Schüler die Standorte in Rheinfelden und Herten. „Ich rechne schon damit, dass wir relativ schnell um die 550 Schüler haben werden“, so Brugger. Das bedeutet auch, dass Brugger mehr Lehrer braucht.

Der Vorteil der neuen Form: Brugger kann auch Stellen für Gymnasiallehrer und Sonderpädagogen ausschreiben. „Diese Option hatte ich vorher nicht.“ Mit dem Label Gemeinschaftsschule können Brugger und sein Team ihr bisheriges pädagogisches Konzept weiter intensivieren. Denn eigentlich ist schon lange drin, was nun auch drauf steht. „Wir machen ja schon Gemeinschaftsschule.“ Diese Schulform setzt auf längeres gemeinsames Lernen, die Kinder bleiben bis zur neunten Klasse zusammen. Dann können sie entscheiden, ob sie mit dem Hauptschulabschluss gehen, die Realschulprüfung machen oder fürs Abitur an ein berufliches oder allgemeinbildendes Gymnasium wechseln. „Wir bieten keine gymnasiale Oberstufe an“, so Brugger. Dafür bräuchte es laut Kultusministerium mindestens 60 Schüler eines Jahrgangs für eine elfte Klasse.

In einer Gemeinschaftsschule müssen keine Noten vergeben werden, die Schüler werden mit Hilfe sogenannter Entwicklungsbögen beurteilt. Erst in den Abschlussklassen sind Noten Pflicht. Neben den inhaltlichen Änderungen muss auch das Schulgebäude der neuen Form angepasst werden. Bedarf hat Hans Peter Brugger bereits bei der Stadt angemeldet, um die naturwissenschaftlichen Räume auf Vordermann zu bringen.

Infotag an der Schillerschule am Donnerstag, 16. März, von 14 bis 16 Uhr. Anmeldefrist für Gemeinschaftsschule endet am 5. April. Weitere Infos im Internet unter www.schiller.loe.bw.schule.de