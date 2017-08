Rheinfelden Schillerschule startet nach den Ferien als Gemeinschaftsschule durch

Wenn die Schüler nach den Ferien die schwere Tür des Haupteingangs öffnen, treten sie in eine neue Schule ein. Außen steht wohl noch Schillerschule drauf, drinnen in den Klassen herrscht jetzt aber der Lehrplan einer Gemeinschaftsschule.

Das heißt individuell gefördertes Lernen im Unterricht. Zwei fünfte Klassen mit jeweils 17 Schülern gibt es zum Auftakt. „Das macht es attraktiv“, sagt Schulleiter Hans Peter Brugger vor dem Start.

Die erste Gemeinschaftsschule vor Ort kann loslegen. Ein 70-seitiges pädagogisches Konzept liegt ihrer Genehmigung durch das Kultusministerium zugrunde. Wie bisher schon gibt es Ganztagsschule, und obwohl die gezielte Förderung auch für die Werkrealschüler hier Programm war, künftig ist es das ganz gezielt. „Wir haben auch Kinder mit Realschulempfehlung“, so Brugger. Das Einzugsgebiet der Gemeinschaftsschule reicht jetzt bis Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt. Brugger hat nach der Resonanz bei den Infoabenden zwar noch mehr Schüler erwartet, die kommen. Aber „zwischen Flyer und Anmeldung gibt es einen Unterschied“, merkt er an.

Lernen nach Leistung

Brugger vermutet, dass das nicht gar so gute Image der Werkrealschule bei Eltern dem Ganzen noch anhafte. Dabei wird hier schon seit fünf Jahren individuelles Lernen betrieben. „Wir haben zwei Spitzenkräfte“, freut sich der Schulleiter mit Blick auf die Lehrer für die neuen fünften Klassen. Künftig wird es quasi zwei Abteilungen geben: Gemeinschaftsschule und Werkrealschule, die die älteren Jahrgänge absolvieren. Mit der Zeit wird sich das auswachsen. „In sieben Jahren muss sich die Schule verändert haben“, heißt Bruggers Zielsetzung.

Lernen ohne Zeugnisdruck und Stress und das nach Leistungsstand für Realschul- und theoretisch auch Gymnasialabschluss wird dem Unterricht an einer Gemeinschaftsschule oft vorausgeschickt. „Das Kind entscheidet über das Lerntempo“, erklärt Brugger dazu, der Lehrer coacht es im Unterricht, damit es sich entwickelt. Wenn Schüler ein grünes Zeichen auf den Tisch stellen, heißt das, keine Hilfe nötig, signalisiert ein Schüler rot bei einer Aufgabe, dann greift der Lehrer ein. Bleiben Schüler unter dem Niveau, das sie leisten können, steuern die Lehrer mit. Ein Eingangstest hilft dabei. Das Ziel der Gemeinschaftsschule ist es laut Schulleiter, „das Niveau zu steigern“ und alle auf einen Level zu bringen. Im Grundsatz „soll jeder das bringen, was er leisten kann“, sagt Brugger.

Lernbericht statt Zeugnis

Statt Zeugnis erhalten die Gemeinschaftsschüler einen Lernbericht zwei Mal im Jahr. Außerdem gibt es ein wöchentliches Lerntagebuch, in dem Schüler und Lehrer die fachliche Lage und die soziale Situation im Unterricht in Form von Smileys bewerten. Viel Lernmaterial ist neu hinzugekommen. In der zweiten Etage, in der die beiden fünften Klassen einziehen, stapeln sich die Ordner für den künftigen Unterricht. In der Gemeinschaftsschule sind die Bildungspläne der Schultypen gleich. So wie Brugger Schule versteht, soll sie „keine Leidensanstalt“ sein. Ihm geht es vor allem darum, die Schüler lebenstauglich zu machen, der Wissenszuwachs stehe an zweiter Stelle. Sein Kernsatz bei allem, was in der Schule sich abspielt: „Das Kind hat Probleme, ist aber kein Problem.“ Die Lehrer helfen Situationen zu verändern und in den Griff zu bekommen, wenn es nicht so gut läuft.

Schülerzahlen steigen

Fünf neue Kollegen erhält die Gemeinschaftsschule für den neuen Schultyp, insgesamt unterrichten 32 Lehrer. Die Gemeinschaftsschule leistet zehn Unterrichtsstunden pro Woche mehr, und um das Optimale zu erreichen, gilt das Modell 40 statt 45 Minuten Schulstunde, das schafft zusätzlichen Unterricht. Die Schülerzahlen sind leicht auf 308 gestiegen, die letzten 17 Schüler aus der nun geschlossenen Außenstelle Herten wechseln nach Rheinfelden in die neunte Klasse, sodass die neunten Klassen dreizügig sind. Dass die Schule in den nächsten Jahren durchgängig wird, daran arbeitet Hans Peter Brugger.

Weil im Altbau Schulhaus nicht alles zu leisten ist, kündigt Brugger fürs neue Schuljahr an, verstärkt den Campus zu nutzen mit Lernateliers vor allem für naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Schulsozialarbeit bleibt der Gemeinschaftsschule erhalten. Sie trägt dazu bei, Schülern zu zeigen, wie Schüler Probleme mit anderen lösen können. Die Schule hat sich auf ihren Unterricht bezogen und außerdem einen Wurzelraum eingerichtet. Der heißt so, weil er zurück zu den Wurzeln führen soll. In diesem Raum kommen Schüler zu einer Auszeit aus dem Klassenverband zusammen mit einem speziellen Stundenplan, bis sich ihr Sozialverhalten verbessert. Aus Bruggers Sicht habe Schule die Pflicht dafür zu sorgen, dass jedes Kind lernt. Kinder auf der Straße abhängen zu lassen, könne keine Lösung sein.

Dass der Schulalltag etwas Neues nach den Ferien bietet, erleben die Schüler gleich beim Hineingehen ins Gebäude mit frisch gestrichenen hellen Wänden und Wandverkleidungen in den Aufgängen. Sie machen optisch deutlich, dass etwas anders ist.