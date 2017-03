Rheinfelden Schildgasse lädt zu dreitägiger Leistungs- und Gewerbeschau ein

Erstmals organisieren die Teilnehmer der IG Schildgasse von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, eine dreitägige Leistungs- und Gewerbeschau.

Rheinfelden (hwu) Die IG Schildgasse findet sich mit den Betrieben im Gewerbegebiet zur großen Leistungsschau zusammen und geht mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit. Erstmals organisieren die Teilnehmer unter der Federführung von Holger Wick und Sibylle Hahl vom Möbelhaus Wohnwelt von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, eine dreitägige Leistungs- und Gewerbeschau. Damit macht das Gewerbegebiet den Auftakt der vom Gemeinderat festgelegten vier verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr. Im Juni folgt dann in der Innenstadt das Cityfest.

Unter dem Motto „Wohnen, Einrichten, Freizeit“ zeigen die Firmen aus dem Gewerbegebiet, was sie zu bieten haben. Den Anstoß dazu gibt die Tatsache, dass es in Rheinfelden auf über 50 000 Quadratmetern ein Angebot mit den Themen Wohnen und Einrichten gibt. Deshalb sollen in Zukunft zweimal im Jahr in einer Leistungsschau die Neuigkeiten der Branche gezeigt werden, nicht nur Möbeltrends werden vorgestellt, sondern auch Berater der Industrie sind vor Ort, um über ihre neuesten Produkte zu informieren.

17 Firmen beteiligen sich an der Gewerbeschau. Das Musikcorps der Feuerwehr Rheinfelden tritt am Sonntag um 13.30 Uhr bei der Wohnwelt und um 15 Uhr zwischen Möbelarena und Motoland auf. Neben Foodtrucks gibt es an verschiedenen Stellen für jeden Geschmack etwas Leckeres. Am Freitag und Samstag haben die Geschäfte zu ihren gewohnten Zeiten geöffnet, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.