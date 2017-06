Rheinfelden Scheffelschule Rheinfelden erhält Mensa für den Ganztagesbetrieb

Der Umbau an der Scheffelschule beginnt mit Vorarbeiten in den Pfingstferien. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 233 000 Euro.

Für die Scheffelschule, die im September als Ganztagsschule ihren Betrieb aufnimmt, wird in Kürze auch der notwendige Umbau in Angriff genommen. Als Bauherr stellte die Stadt in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates einen Bauantrag. Darin beantragt die Verwaltung den Umbau der Räume im Untergeschoss der Schule beziehungsweise der Scheffelhalle.

Im Untergeschoss des Gebäudes war früher eine Gaststätte mit Kegelbahnen untergebracht. Entstehen soll im Untergeschoss des Verbindungsbaus zwischen Schule und Halle in der ehemaligen Bürgerstube eine Mensa, skizzierte Leiter des Gebäudemanagements, Erik Fiss. Dazu zählen ein Speisesaal, ein Projektraum für flexible Nutzungen der Schulklassen sowie verschiedene Küchen, eine Kühlzelle, ein Trockenlagerraum, ein Müllraum sowie ein Büro und Sanitärräume.

Die Gesamtkosten bezifferte die Ortsvorsteherin auf rund 233 000 Euro, wobei etwa 136 000 Euro über Fördermittel eingebracht werden können. Hartmann-Müller fügte an, dass in einem späteren Schritt weitere bauliche Maßnahmen geplant sind, wozu auch die Sanierung der Heizanlage und verschiedene andere Räume zählen Während des Umbaus, die mit den Vorbereitungsarbeiten bereits während der Pfingstferien beginnen und über die Sommerferien andauern, werden die Schüler im DRK-Raum sowie im späteren Ruheraum ihre Mahlzeiten einnehmen.