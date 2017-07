Rheinfelden Scheffelschule Herten verabschiedet Konrektorin Dorothee Bitterwolf

An der Scheffelschule wird Konrektorin Dorothee Bitterwolf verabschiedet und Marion Schrank als Schulleiterin eingeführt.

Mit einem feierlichen, lustigen aber auch nachdenklichen Fest wurde die Konrektorin der Scheffelschule, Dorothee Bitterwolf, am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. In allen Redebeiträgen wurde die große Wertschätzung deutlich, die Kollegen, Schulamt, und die Verwaltung der 63-Jährigen entgegenbringen. Mit dem Abschied verbunden wurde zeitgleich die offizielle Amtseinführung der neuen Rektorin, Marion Schrank.

Das Fest im Doppelpack – wie es Schrank ausdrückte – war der besondere Wunsch beider Lehrerinnen. Denn Schrank ist bereits seit 2015 Rektorin der Grundschule. „Die Urkunde haben Sie längst“, so Schulrätin Regina Höfler. Und den Respekt und die Anerkennung der Kollegen und des Umfelds ebenso. „Ihre Aufgaben werden vielfältig sein, die Herausforderungen wachsen“, so Höfler. Dass die 43-Jährige diese meistern wird, daran ließ Höfler keinen Zweifel. „Sie haben innerhalb kürzester Zeit das geschafft, wofür viele ein Leben brauchen: Führungsposition, Heirat und Familie gegründet. Dafür zolle ich Ihnen den größten Respekt.“

Während der Elternzeit habe Schrank dennoch an allen wichtigen Sitzungen und Infoveranstaltungen zum geplanten Ganztagsbetrieb teilgenommen. „Diese Einsatzbereitschaft zeichnet Sie aus.“ Dass die Schüler ihre neue Rektorin ebenfalls prima finden, verdeutlichte der große Schulchor. „Deshalb geht Frau Schrank, die Coole, in die Scheffelschule“, sangen die Kinder aus Herten und Degerfelden. Über die „Coole“ freute sich auch Hertens Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller. „Sie haben die Entwicklung zur Ganztagsschule mitgeplant und werden mit großer Begeisterung die Schule weiterführen.“

Während Schranks Elternzeit hat Konrektorin Bitterwolf einmal mehr die kommissarische Leitung der Grundschule übernommen. „Es gibt im gesamten Schulbezirk keine Konrektorin, die so lange die Stellvertretung übernommen hat“, so Höfler. Einmal aus einem traurigen Grund – die lange Krankheit und der Tod des ehemaligen Schulleiters Harald Herrmann – und aus einem fröhlichen, der Geburt von Schranks Tochter. „Sie haben jedes Mal selbstverständlich den Platz wieder geräumt. Das zeugt von einer persönlichen Größe, die man nicht genug wertschätzen kann“, so Höfler weiter.

Bitterwolf studierte in Freiburg Mathe und Technik und trat 1977 in den Schuldienst ein. Zuerst war sie im Raum Offenburg tätig, wegen ihres Mannes Erich kam sie 1986 in die Region. Zunächst unterrichtete sie an der Hebelschule in Nollingen und wechselte zehn Jahre später an die Fridolinschule nach Degerfelden. An deren bewegte Geschichte erinnerte Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser. „Mal waren wir Außenstelle, mal selbstständig.“ Die Konstante aber war Bitterwolf. „Dein Wirken hat Spuren hinterlassen, bei den Kindern, im Ort.“ Gelebt habe Bitterwolf immer die Einstellung: Schule nicht am Ort, sondern im Ort.

Dies unterstrich auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der gemeinsam mit Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler nach Herten gekommen war. „Sie haben die typische Lehrerin verkörpert, sie waren immer Teil der Gesellschaft.“ Eberhardt hob die besonderen Angebote der Fridolinschule hervor, die ohne das Engagement von Bitterwolf und ihren Kollegen nicht möglich wären. „Ich denke an die Büchereiklasse, den Schulgarten oder die Rhythmusgruppe.“ Und natürlich an den Schulchor, dessen Auftritte etwa bei der Awo-Weihnachtsfeier den Gute-Laune-Pegel stets sprunghaft anstiegen ließ.

Das bekamen die aufgeweckten Kids auch am Dienstag gut hin. Mit dem Scheffelschullied unterstrichen sie nochmals, welche Philosophie auch Kolleginnen wie Bitterwolf in der Schule vermitteln. In der Schule nämlich braucht man Hände, Mund, Ohren und Verstand – am besten aber wird’s, wenn auch das Herz mit dabei ist. Bitterwolf bedankte sich bei allen, mit denen sie zusammengearbeitet hatte.