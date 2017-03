Die Schausteller bauen für den Rummel im Tutti-Kiesi auf. Die Besucher erwartet drei neue Attraktionen.

Bei optimalen Wetterbedingungen bauen die Schausteller für das Rheinfelder Frühlingsfest ihre Fahrgeschäfte und Buden im Tutti-Kiesi auf. Leider hat sich für den Samstag, wenn der Rummel um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt offiziell eröffnet wird, Regen angekündigt. Die Schausteller nehmen’s gelassen. Bärbel Buhmann, die die Losbude betreibt, hat sogar schon Schnee beim Frühlingsfest erlebt, als sie morgens aus dem Fenster ihres Wohnungwagens schaute.

Für die Schausteller ist der Rummel in Rheinfelden der zweite Termin in ihrem Jahreskalender nach Bad Säckingen. „Dieser Platz ist fester Bestandteil unserer Reiseroute. Wenn es gut läuft, geht es so weiter bis zum Weihnachtsmarkt“, sagt Peter Buhmann, der mit der großen Schaustellerfamilie fast das ganze Jahr auf Achse ist. Oliver Hirschberger ist froh, dass sich die Stadt bei der Ausrichtung des Festes so engagiere, und sagt, dass das Tutti-Kiesi im Gegensatz zur Richterwiese, wo es früher stattfand, besser geeignet sei.

Mit drei neuen Attraktionen hoffen die Schausteller, wieder viele Besucher bis Sonntag kommender Woche anzulocken. „Das Frühlingsfest bietet abwechslungsreichen Spaß für die ganze Familie“, verspricht Erik Dietz, der mit dem Hindernisparcours „Rio“ auf fünf Ebenen und mit einer 20-Meter-Rutsche für Unterhaltung sorgt. Außerdem gibt es erstmals das Fahrgeschäft "Street Fighter" von Alexander Zinnecker und ein Kartoffelhaus, wo Pommes, Kroketten, Rösti und Kartoffelecken mit verschiedenen Soßen auf hungrige Besucher warten.



Termin: Das Frühlingsfest im Tutti-Kiesi ist von kommenden Samstag, 18., bis Sonntag, 26. März, täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 11 Uhr. Mittwochs ist Kindertag mit ermäßigten Preisen.