Rheinfelden Sanitätsdienst in der Römerstraße in Rheinfelden läuft weiter

Sanitätsdienst in der Römerstraße in Rheinfelden läuft weiter

Trotz des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wird der Sanitätsdienst, der vor gut einem Jahr zur Erstversorgung von Migranten in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstraße ins Leben gerufen wurde, weitergeführt.

Vor gut einem Jahr wurde die Sanitätsstation für eine erstmedizinische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstraße ins Leben gerufen. Kürzlich informierten sich Bürgermeisterin Diana Stöcker und die städtische Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte, Jacqueline Zeng, über den aktuellen Stand. Auch in der Sanitätsstation ist der Rückgang der Asylbewerberzahlen deutlich zu spüren.

Boten das Team aus sieben Ärzten aus Rheinfelden und Umgebung zu Beginn noch zwei Mal pro Woche Sprechzeiten an, so findet nun nur noch einmal in der Woche eine Sprechstunde statt. „Sollte Not am Mann oder Frau sein, können wir das Angebot jederzeit wieder aufstocken“, erklärt Katharina Meyer, die gemeinsam mit dem Ärztepaar Schulte-Kemna das Projekt maßgeblich ins Leben rief. Unterstützt werden die Mediziner von zehn medizinisch technischen Assistenten. Auch ein Dolmetscher steht während der Sprechstunden zur Verfügung.

Die Dienste der Sanitätsstation werden von den Bewohnern gerne in Anspruch genommen, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Schwörstadt nutzen das Angebot. Die Fahrt nach Rheinfelden wird meist von Ehrenamtlichen organisiert. Den Medizinern gehe es nicht darum, Patienten dauerhaft zu behandeln. Vielmehr sei es Ziel, die Bagatell- und Erstversorgung zu übernehmen und so die Praxen vor Ort zu entlasten. Für viele Patienten sei das Gespräch über ihre gesundheitlichen Probleme wichtig. „Langfristig müssen die Menschen in unser normales medizinisches System integriert werden“, so Meyer. Die ehrenamtliche Arbeit empfinden alle Beteiligten als sehr befriedigend. Stöcker zeigte sich von dem Projekt begeistert. „Hinter dieser kleinen Praxis steckt ein hoher organisatorischer Aufwand. Aber sie leisten eine wichtige Arbeit für die Menschen in den Unterkünften und für die Stadt.“