Rheinfelden Sanierung der Warmbacher Straße verzögert sich wegen Witterung

Die Nachrichten zur Fertigstellung der B 34 in der Warmbacher Ortsdurchfahrt nehmen nochmals eine neue Wendung.

Seit Montag ist das Regierungspräsidium Freiburg für die Baustelle zuständig und teilt dazu mit, dass wegen der zurzeit feuchten Witterung sich der Einbau des Asphalts verzögere.

Die Behörde verweist in ihrer Mitteilung aber darauf, dass der angekündigte Fertigstellungstermin jedoch nach jetzigem Stand nicht in Gefahr sei. Zunächst soll der Deckbelag in der Ortsdurchfahrt eingebaut werden.

Da es sich um einen lärmarmen Asphalt handelt, müsse dieser unter idealen Voraussetzungen eingebaut werden, heißt es. Die begonnenen Arbeiten mussten deswegen am Donnerstag aufgrund der ungünstigen Wetterlage abgebrochen werden.

Dabei war neben dem Regen auch das auf dem Untergrund stehende Wasser problematisch. Die Arbeiten werden in den nächsten Tagen wieder aufgenommen.

Ausgehend von den Wetterprognosen könne der angekündigte Fertigstellungstermin – bis maximal 24. September – eingehalten werden, teilt die Behörde mit.