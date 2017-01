Rheinfelden/Schweiz Salmenpark füllt sich mit Leben

Die Wohnungen in der Überbauung Salmenpark in der Schweizer Schwesterstadt laufen gut. Ein großer Teil ist bereits verkauft oder vermietet.

Etwas anders sieht es bei den Geschäfts- und Büroflächen aus. Noch sind davon nicht viele bezogen, aber langsam ändert sich das. Da wäre zum Beispiel der Friseursalon Capelli Lifestyle. „Ich habe vorher als angestellte Coiffeuse in Basel gearbeitet und mache mich jetzt selbstständig“, erklärt Eigentümerin Taiara D’Angelo. Die 23-Jährige wohnt in Rheinfelden, wollte aber kein Geschäft in der Altstadt eröffnen. Deswegen kam sie auf den Salmenpark. „Derzeit ist es hier noch ruhig. Ich bin aber optimistisch, dass es mehr Leben geben wird.“ Den Standort ihres Geschäfts, direkt beim Coop, wertet sie als gut.

Gemeinsames Ladenlokal

Nicht weit davon entfernt haben Eveline Räz-Rey und Karin Iris Brönnimann ihr Geschäft geöffnet – eigentlich sind es zwei, die Schwägerinnen teilen sich das Ladenlokal. Räz-Rey hat vor elf Jahren „SchenkArt“ in Magden ins Leben gerufen. Sie berät Firmen und Privatpersonen im Bereich sinnvolles, nachhaltiges Schenken. „Ich habe mir in den vergangenen Jahren einen Kundenstamm aufgebaut. Jetzt kommt der Laden noch dazu“, freut sie sich.

Regelmäßige Veranstaltungen

Karin Iris Brönnimann bietet mit ihrem Geschäft „Abiphon“ Telefondienste und Sekretariatsarbeiten für kleine und mittelständische Unternehmen an. Auch ein Schreibservice, Übersetzungen und Archivierung gehören zu ihren Dienstleistungen. Es ist ihr wichtig, dass sie immer wieder Personen beschäftigen kann, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben anstreben. „Wir verfolgen ähnliche Ziele. Wir sind engagiert, sozial und wir wollen nachhaltig arbeiten“, erklären Brönnimann und Räz-Rey. In ihrem gemeinsamen Ladenlokal wollen sie regelmäßig Veranstaltungen organisieren und eventuell auch Kaffee ausschenken. Fazit: Es geht also etwas im Salmenpark.