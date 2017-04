Rheinfelden SV Karsau darf Festschopf am 1. Mai nicht nutzen

Die Veranstaltung zum 1. Mai haben sich SV Karsau-Vorsitzender Alexander Loritz und die Mitglieder anders vorgestellt, als es nun kommt. Der Hock findet nun in kleinen Zelten im Freien statt.

Die Verantwortlichen waren bis Mitte vergangener Woche guter Hoffnung, dass sie einen Auflagenkatalog der Stadtverwaltung für den Festschopf am Waldrand so weit abgearbeitet haben, dass ein Teil des Gebäudes für den Mai-Hock genutzt werden kann. Ein Ortstermin ist nach Loritz’ Einschätzung positiv verlaufen, dennoch kam aus dem Rathaus das Aus.

Nicht nur Loritz auch Ortsvorsteher Jürgen Räuber versteht nicht, was da passiert. Der SV-Vorsitzende ringt um Fassung, denn inzwischen ist halb Karsau wegen der Entscheidung von Baurechts- und Ordnungsamt in Aufruhr: „Das macht eine Riesenwelle“, merkt Loritz an. Mehrere Ortschaftsräte haben sich bereits eingeschaltet, um an der Spitze der Stadtverwaltung zu protestieren, wie mit dem SV umgegangen wird. Loritz bemüht sich allen aufkochenden Emotionen im Verein und im Stadtteil zum Trotz weiter um Sachlichkeit. Er bittet, da der Verein, wie er sagt „keine Rechtsmittel“ einlegen könne, darum, dass die Stadt die Bemühungen doch so weit anerkenne, dass der Verein sich um bauliche Verbesserungen bemühe, damit den Sicherheitsaspekten Genüge getan werde.

Dem Verein, sagt er, sei auch bewusst, dass sich Vorschriften ändern mit der Zeit. Gerade deshalb wird daran appelliert, die Verwaltung solle einen Ermessensspielraum walten lassen. Für den SV Karsau, dem seit August 2016 im Vorfeld der Planung des Wilden-Jubiläums eine Nutzungssperre durch die Stadt für den Festschopf auferlegt wurde, sei die neuerliche Abfuhr nach einer verwaltungsinternen Dienstbesprechung „recht frustrierend“, stellt Loritz jedenfalls fest. Für ihn, seine Mitstreiter und zahlreiche Bürger entstehe der Eindruck nach dem betriebenen Planungsaufwand: „Wir fühlen uns verarscht“, meint er.

Dass die Stadt argumentiere, dass der Festschopf im Außenbereich liege und keine Baugenehmigung dafür im Rathaus aufzufinden sei, gehört zu den Punkten, die in Karsau Kopfschütteln verursachen, denn als der Schopf vor 60 Jahren erstellt wurde, habe es Fördermittel des Sportbunds gegeben, diese, so Loritz, werden nur gewährt, wenn eine Baugenehmigung bestehe. Auch dafür dass ein ungenehmigtes Objekt ein schlechtes Vorbild für andere öffentliche Veranstaltungen abgebe, wie die Verwaltung zitiert wird, gibt es SV-intern wenig Verständnis.

Nachdem im Sommer die Baurechtsabteilung der Stadt die Nutzung des Schopfes als „verantwortungslos“ untersagte, haben sich die SVler an Verbesserungen gemacht, um maximal 120 Personen so zu bewirten, dass die brandschutzrechtlichen Bestimmungen nicht verletzt werden. Auch der Hinderungsgrund, dass der Schopf auf dem alten Sportplatz an das Regierungspräsidium verkauft worden sei, weil dort die künftige Trasse der A 98 durchgehe, kommt vor Ort nicht gut an.

Der Verein ist auf Festeinnahmen angewiesen, betont auch Ortsvorsteher Jürgen Räuber, der den neuerlichen Verwaltungsvorgang nicht nachvollziehen kann: „Das erschließt sich mir nicht.“ Er selbst hat an der Besprechung mit dem neuen Leiter des Baurechtsamts, Christian Rooks, und einem weiteren Mitarbeiter vergangene Woche teilgenommen mit dem Eindruck, dass die „erste Halbzeit“ gut gelaufen sei, am Nachmittag, so Räuber, sei nach einer Amtsinternen Besprechung kurz darauf dennoch der „Abpfiff“ erfolgt.

Ortsvorsteher bleibt zuversichtlich

Dass der Verein ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister in der verfahrenen Angelegenheit suche, findet sein volles Verständnis. Und deshalb möchte Räuber bis dahin auch „zuversichtlich“ bleiben, betont er. Eine offizielle Stellungnahme der Verwaltungsspitze zur aktuellen Entwicklung, die zur Folge hat, dass die Nutzungssperre für den Schopf bestehen bleibt, ist auf die Schnelle nicht zu erhalten. OB Klaus Eberhardt signalisiert aber, dass diese erfolgen wird, die Vorgänge aber zunächst im Rathaus weiter geprüft werden. Der SV Karsau wird zum 1. Mai jedenfalls improvisieren und auf dem Freigelände mehrere kleine Zelte installieren, damit gewirtet werden kann.