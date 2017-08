Rheinfelden SPD-Ortsverein testet Spielplätze in Herten

Der SPD-Ortsverein Herten hat auf seiner Sommer-Radtour Spielplätze besucht. Die Anlage in der Fährestraße soll eine weitere Sitzgelegenheit bekommen.

Eine Abordnung der Hertener SPD hat im Rahmen einer Sommer-Radtour die öffentlichen Spielplätze und Freizeitanlagen im Stadtteil Herten besucht, um sich ein Bild über deren Zustand zu machen und mit Eltern und Kindern in den Austausch darüber zu kommen. Dies berichtet die Hertener SPD in einer Pressemitteilung. Als erstes habe man den Spielplatz in der Meranerstraße besucht, der erst kürzlich im SÜDKURIER vorgestellt und als sehr positiv bewertet wurde.

Der Spielplatz gehört neben dem Spielplatz in der Fährestraße zu den am stärksten frequentierten Spielplätzen in Herten, was sicherlich an den attraktiven Spielgeräten sowie am Engagement der IG Spielplatz des Spieldorf Herten liegen dürfte, die sich bei der Gestaltung eingebracht hatte und mit Spielaktionen das Leben auf dem Spielplatz bereichert. Im Gespräch mit anwesenden Eltern nahmen die SPD-Vertreter die Idee mit, ein weiteres Spielgerät für größere Kinder dort zu installieren.

Spielgeräte sind alt

Ebenfalls angefahren wurde der Spielplatz in der Augsterstraße, der obwohl sehr zentral und idyllisch gelegen, aktuell nur wenig frequentiert wird. In der Pressemitteilung heißt es: „Die Gründe liegen auf der Hand: Die wenigen Spielgeräte sind dort in die Jahre gekommen und es fehlt ein Gesamtkonzept, dass den Spielplatz wieder attraktiv machen könnte.“ Die SPD-Mitglieder wollen sich außerdem dafür einsetzen, dass vom neuen Baugebiet Kürzeweg, der nördlich des Spielplatzes liegt, ein Zugang zum Spielplatz geschaffen werden kann.

Die Radtour führte weiter durch das Unterdorf, wo kleine und gut ausgestattete Spielplätze gemütliche Treffpunkte in den Wohnbaugebieten bilden. Einziges Manko waren hier meist der hohe Rasen, ungepflegte Sandspielbereiche und teilweise fehlende Sitzmöglichkeiten. Diskussionsbedarf gab es dann beim Spielplatz in der Fährestraße, wo sich im Gespräch mit anwesenden Eltern herausstellte, dass der Spielturm im Sandspielbereich im jetzigen Zustand ohne Absturzsicherung eine Gefahr für die Kinder darstellt und hierfür eine Lösung gefunden werden muss.

Karla Morath, Sachbearbeiterin von der Stadt, die die Tour begleitete, nahm die Punkte zur Kenntnis und konnte bei einzelnen Punkten auch eine baldige Abhilfe zusagen. So soll etwa auf dem Spielplatz Fährestraße in Kürze eine weitere Sitzmöglichkeit für die Spielplatzbesucher installiert werden. Den Abschluss der Tour bildete die Besichtigung der Hertener Skateranlage. Diese wird in Kürze renoviert werden.